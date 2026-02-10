50 liralık kişisel veri pazarı! Çetelerin yeni hedefi aileler

Çocukları öldürülen ailelerin ortak noktalarından biri, cinayetlerin ardından çetelerden gelen tehdit mesajları oldu. Şüpheliler, ailelerin kişisel bilgilerine ulaşıp korku ve baskı içerikli mesajlar gönderiyor. Mattia Ahmet Minguzzi ve Atlas Çağlayan’ın ailelerine mesaj atan şüpheliler de bu yöntemle ortaya çıktı.

NTV'den Tuana Çiftçi'nin haberine göre; Çeteler, sosyal medya üzerindeki yasa dışı paneller aracılığıyla ev adreslerinden sağlık verilerine, tapu kayıtlarından soy ağacına kadar çok sayıda kişisel bilgiye erişim sağlayabiliyor.

SADECE İSİM VE SOYİSİM YETİYOR

Bilişim Uzmanı Emre Özcan, bu panellerin nasıl çalıştığını şöyle anlattı:

"Sizin isminizi, soyisminizi biliyorsa eğer bütün geri kalan bilgilere panel üzerinden ulaşabiliyor. IP adreslerini değiştirip VPN ile bu panellere giriş yapan kişiler, ailelerin cep telefonu numarası, adres bilgisi hatta kan grubu bilgisine kadar her şeye erişim sağlayabiliyor. Ve bu bilgilerin çoğu da güncel bilgiler."

TikTok, Telegram ve Instagram gibi sosyal medya uygulamalarında faaliyet gösteren şebekeler, reklamlarında "İstediğin kişiyi sorgula" gibi ifadeler kullanıyor. Kişisel bilgilere erişim için günlük, aylık ya da yıllık üyelik paketleri sunuluyor. Günlük paketler 50 liradan başlarken, sınırsız paketlerin fiyatı 7 bin liraya kadar çıkabiliyor.

YURT DIŞI HATLARLA TEHDİT EDİYORLAR

Çetelerin faaliyetleri yalnızca kişisel verilerle sınırlı değil. Sahte ve yurt dışı telefon numaraları da satışa sunuluyor. Bu numaralarla kısa süreli iletişim kuran şüpheliler, tehdit mesajları gönderdikten sonra hatları kapatıyor.

İstanbul Kadıköy’de bıçaklanarak öldürülen İtalyan şefin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesi, tehdit edildikleri gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Aileye gönderilen mesajlarda, "Yakında öyle şeyler yapacağız ki bunlar insan mı diye kuşkulanacaksınız", "Size cehennemi yaşatacağız", "Sokağa çıkamayacaksınız", "Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok, aklınıza gelen her şeyi yaparız." gibi ifadeler yer almıştı.

İstanbul’da 17 yaşındaki Atlas, 15 yaşındaki bir saldırgan tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Cinayetin ardından Atlas’ın ailesine de tehdit mesajları gönderildi.

Bu mesajlarla ilgili ayrı bir soruşturma başlatılırken, aile dün mahkemeye başvurarak koruma talebinde bulundu.