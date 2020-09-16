Baharatın sahte ve bayat olduğunu anlamanın yolları! Şifa versin diye kullanıyoruz ama...

Satın aldığınız ürünün kalitesini belirlemenize yardımcı olacak birkaç basit numara öğrendik.

TARÇIN

Çin tarçını genellikle çubuk tarçın yerine satılır. Birbirlerine benziyorlar, ancak Çin tarçınının daha zayıf bir aroması var. Ek olarak, Çin tarçını çubukları daha kalın ve daha kabadır. Tozun içine bir damla iyot eklenerek öğütülmüş tarçın Çin tarçından kolayca ayırt edilebilir. Baharat maviye dönerse, Çin tarçınıdır.

KARABİBER

Taze bir karabiber ezildiğinde oldukça büyük parçalara ayrılır ve hafif yağlı bir iz bırakır. Çok kuru veya eski kalitesiz bir ürün, ezildiğinde küçük parçalara ayrılır. Beyaz biber kremsi ve hafif kahve renginde olmalıdır; biber çok beyazsa, büyük olasılıkla ağartılmıştır. Beyaz biberlerin kabukları yoktur.

ZENCEFİL

Zencefil kökü pürüzsüz, sert, kırışıksız ve ince bir kabuğa sahip olmalıdır. Zencefil buruşuk veya peltemsi ise bayattır.

ZERDEÇAL

Öğütülmüş zerdeçal, renkli aromalı un ile değiştirilebilir. Bu durumda, sahte olanı tanımak kolaydır: Tozu suda çözün. Doğal zerdeçal yüzeyde beyazımsı lekeler oluşturmaz.

Zerdeçalın tüm kökü sarı veya turuncudur. Kök, yumuşak veya buruşuk olmamalıdır.