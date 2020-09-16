Baharatın sahte ve bayat olduğunu anlamanın yolları! Şifa versin diye kullanıyoruz ama...

Satın aldığınız ürünün kalitesini belirlemenize yardımcı olacak birkaç basit numara öğrendik.
Çin tarçını genellikle çubuk tarçın yerine satılır. Birbirlerine benziyorlar, ancak Çin tarçınının daha zayıf bir aroması var. Ek olarak, Çin tarçını çubukları daha kalın ve daha kabadır. Tozun içine bir damla iyot eklenerek öğütülmüş tarçın Çin tarçından kolayca ayırt edilebilir. Baharat maviye dönerse, Çin tarçınıdır.
Taze bir karabiber ezildiğinde oldukça büyük parçalara ayrılır ve hafif yağlı bir iz bırakır. Çok kuru veya eski kalitesiz bir ürün, ezildiğinde küçük parçalara ayrılır. Beyaz biber kremsi ve hafif kahve renginde olmalıdır; biber çok beyazsa, büyük olasılıkla ağartılmıştır. Beyaz biberlerin kabukları yoktur.
Zencefil kökü pürüzsüz, sert, kırışıksız ve ince bir kabuğa sahip olmalıdır. Zencefil buruşuk veya peltemsi ise bayattır.
Öğütülmüş zerdeçal, renkli aromalı un ile değiştirilebilir. Bu durumda, sahte olanı tanımak kolaydır: Tozu suda çözün. Doğal zerdeçal yüzeyde beyazımsı lekeler oluşturmaz.
Zerdeçalın tüm kökü sarı veya turuncudur. Kök, yumuşak veya buruşuk olmamalıdır.
Yıldız anason, kokusunda anasonu andırır ve kırmızımsı kahverengi bir renge sahiptir. Parlak tohumlar içeren anason 8 dilim olmalıdır. Taze yıldız anason zarar görürse biraz yağlı sıvı verir. Yıldızlar çok kırılgan veya çok karanlıksa, kalitesiz eski bir üründür.
Kakule kabukları büyük, zeytin rengi veya yeşilimsi renkte olmalıdır. Parlak yeşil bir renk, yapay renklendirmelerin varlığını gösterebilir; sarımsı veya koyu sarı renk, yanlış kurutulduğunu veya çok eski olduğunu gösterir.
Gerçek hindistan cevizi iri, ovaldir ve içinde çok sayıda oluk vardır. Çoğunlukla hindistan cevizi yerine satılan yabani arkadaşı, daha uzun bir şekle ve kesildiğinde çok daha az oluğa sahiptir.
Kaliteli karanfil tomurcukları, saplardan daha açık renkte başları olan kahverengidir. Hasar gördüklerinde yağ verirler. Bir karanfilin güçlü bir aroması, yakıcı, hafif ve acı bir tadı vardır.
Tomurcukları suya indirerek baharatın tazeliğini kontrol edebilirsiniz. Taze karanfiller dikey olarak yüzerken eskiler su yüzeyinde yatar.
Vanilya baklaları lezzetlerini birkaç yıl korur. Kaliteli bölmelerin uçlarında bukleler vardır. Renkli, esnek ve 15-25 cm'dir. Vanilya, kalite ve aromada en iyisi olmasa bile, sentetik analoğu vanilinden önemli ölçüde daha iyi olacaktır.
Doğal safran çok pahalıdır. "Uygun fiyata" satın alırken, zerdeçal, aspir veya kuru pancardan yapılmış bir sahte bir safran alma riskiniz vardır.
Kaliteli ürün homojendir, kırıntıları yoktur ve zengin bir bordo veya koyu kırmızı renktedir. Safran öğütüldüğünde tozumsu bir doku alır.
Baharatları seçerken, öğütülmüş değil bütün olanları seçmek her zaman daha iyidir. Öğütülmüş baharatlar genellikle katkı maddeleri ile seyreltilir ve böyle bir ürünün kalitesini bağımsız olarak kontrol etmek zordur.
Ambalaja dikkat edin. Ürünü toz, nem ve diğer kokulardan korumalıdır. Cam, en iyi kap olarak kabul edilir: Koku ve nemin içeri girmesine izin vermez ve baharatın aromasını etkilemez. Baharatlar ışıktan etkilenir, bu nedenle kabın içeriğinin en azından kısmen bir kağıt etiketle kapatılması daha iyidir.
Baharat değirmenleri mükemmel kaplardır çünkü baharatlarınızı bir yemeğe eklemeden hemen önce öğütmenize izin verirler.
Okuyucu Yorumları 0 yorum