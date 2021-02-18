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Baharatların şifası: Tarçınlı ve körili fırında tavuk tarifi!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 18.02.2021 15:04 | Son Güncelleme:
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Sindirim sağlığını destekleyen, kalp sağlığını iyileştiren köri ve antioksidan zengini tarçının birleşmesiyle sağlıklı mı sağlıklı bir tavuk yemeği yaptık. Protein kaynağı tavukla kolay mı kolay, nefis mi nefis bir akşam yemeği yapmaya hazırsanız, işte başlıyoruz.

Dünya genelinde en yaygın şekilde tüketilen etlerden biri olan tavuk etini bu kez sağlıklı baharatlarla ve yeşilliklerle taçlandırarak faydasına fayda kattık. İşte tarçını ve körisiyle, semizotu ve rokasıyla sağlıklı bir tavuk yemeği tarifi.

KÖRİ VE TARÇINLI TAVUK MALZEMELERİ

  • 2 adet kalça tavuk
  • 1 yemek kaşığı köri
  • Yarım yemek kaşığı tarçın
  • 1 yemek kaşığı sarımsak tozu
  • Taze nane
  • Semizotu
  • Roka
  • Çeri domates

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KÖRİ VE TARÇINLI TAVUK NASIL YAPILIR?

Öncelikle baharatları hazırlıyoruz. Tavukların derisini yüzüyoruz ve tuzluyoruz. Baharat karışımını tavukların üzerine ilave ediyoruz.Baharatlarla tavukları sıvıyoruz. Döküm tavaya birazcık zeytinyağı döküyoruz. Tavukların etli kısmı üste gelecek şekilde tavaya alıyoruz. 180 derece fırında 20 dakika pişiriyoruz.

NASIL SERVİS EDİLİR?

Bir tabağa roka, semiz otu ve tavuğu alıyoruz. Üzerini fırında pişen çeri domates ve pişmemiş domatesle süslüyoruz. Biraz zeytinyağı gezdiriyoruz. Son olarak biraz nane serpiyoruz.

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