Lokum gibi lezzetli et pişirmenin püf noktası! 22 gün dinlendirildikten sonra...

Lezzetli et yemekleri pişirmek her zaman göründüğü kadar kolay değildir. Bazı şefler, lezzetli et yemekleri pişirmek için marine sosları, et termometreleri ve yüksek kaliteli malzemeler kullanmanızı önerir Diğer aşçılar, etinizi yemeden önce "dinlenmeye" bırakmanızı ve ayrıca etlerinizi pişirirken delmemeniz gerektiğini, böylece lezzetli sularını kaybetmemenizi öneriyor. İşte tüm detaylarıyla lezzetli et pişirmenin yolları. ET PİŞİRİRKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR? Et pişirmek bir sanattır. Etin güzelliği kadar önemli olan bir diğer konu da eti pişirmektir. Eti mangalda fazla bekletmemek gerekir, bu şekilde kurur ve ölür. En fazla 4 kere çevrilmelidir. Bir yüzeyi 2 kere çevrilmelidir. Et fazla süre mangalda tutulduğunda suyu kaçar, sertleşir. Önemli olan eti az pişirmektir. Sonuçta etin lezzeti suyundadır, suyu kaçırıldığında lezzeti de kaçar. ET PİŞİRİRKEN HANGİ BAHARATLAR KULLANILIR? Ete en çok yakışan baharatlar karabiber ve tuzdur. Et bir gün öncesinden marine edilmek isteniyorsa, zeytinyağı ve biberiye kullanılabilir. Yumuşak bir ete terbiyeye gerek yoktur. Taze baharat, kekik, biberiye, karabiber, soğanın suyu ete lezzet katacak malzemelerdir.

HANGİ ETLER IZGARA YAPMAYA UYGUNDUR? Dananın sırt kısmı ızgara yapmaya uygundur. Dana pirzola, kemiksizi dana antrikot, fileto kısmı (kontrfile, bonfile) mangallık ve ızgaralık etlerdir. Lezzet açısından en çok tercih edilebilecek et ise antrikottur. Kendi ekseninde yağ vardır, mermerli ve kemiğe en yakın ettir. O yüzden dananın en lezzetli kısmı antrikottur. Dananın en yumuşak kısmı bonfiledir. Dananın iç kısmındadır. Hayvanın iç kısmında olduğu için tamamen lifsizdir. Bunun hemen üstünde kontrfile vardır, antrikota nazaran biraz daha yavan olur. Yağlısı mangalda makbul bir ettir. HANGİ ETLER TAVADA PİŞİRİLEBİLİR? Dana antrikot, kontrfile tavada pişirilebilir. Ancak tavanın mutlaka döküm tava olması gerekir. Döküm tavanın sıcaklık oranı fazla olduğu için pişirme esnasında faydalı olacaktır. Döküm tava mangal kadar lezzetlidir, sağlık açısından da yararlıdır. Normal tavada 20 dakika kadar pişirilen et, döküm tavada 4 dakikada pişirilir. Etin suyu kaçmaz, lezzeti içinde kalır. DANA PİRZOLA NASIL PİŞİRİLMELİDİR? Dana pirzola, 22 gün dinlendirildikten sonra Dallas adı verilir. Dana pirzolayı pişirmeden önce zeytinyağı yedirilmeli, etin üzerine kaya tuzu dökülmelidir. Mangalın sıcaklığını hissettikten sonra, et mangala atılır. Toplamda 4 kere çevrilir.