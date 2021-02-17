YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Lokum gibi lezzetli et pişirmenin püf noktası! 22 gün dinlendirildikten sonra...

Lokum gibi lezzetli et pişirmenin püf noktası! 22 gün dinlendirildikten sonra...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 17.02.2021 10:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eti, kavurmadan tavada pişirmeye ve mangalda pişirmeye kadar bir dizi farklı şekilde pişmesini sağlayabilirsiniz. Ancak her et tavada ya da mangalda pişirilebilir mi? İşte etin marine edilme aşamaları ve pişirme yöntemleri hakkında bilmeniz gerekenler.

Lezzetli et yemekleri pişirmek her zaman göründüğü kadar kolay değildir. Bazı şefler, lezzetli et yemekleri pişirmek için marine sosları, et termometreleri ve yüksek kaliteli malzemeler kullanmanızı önerir

Diğer aşçılar, etinizi yemeden önce "dinlenmeye" bırakmanızı ve ayrıca etlerinizi pişirirken delmemeniz gerektiğini, böylece lezzetli sularını kaybetmemenizi öneriyor. İşte tüm detaylarıyla lezzetli et pişirmenin yolları.

ET PİŞİRİRKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

Et pişirmek bir sanattır. Etin güzelliği kadar önemli olan bir diğer konu da eti pişirmektir. Eti mangalda fazla bekletmemek gerekir, bu şekilde kurur ve ölür. En fazla 4 kere çevrilmelidir. Bir yüzeyi 2 kere çevrilmelidir. Et fazla süre mangalda tutulduğunda suyu kaçar, sertleşir. Önemli olan eti az pişirmektir. Sonuçta etin lezzeti suyundadır, suyu kaçırıldığında lezzeti de kaçar.

ET PİŞİRİRKEN HANGİ BAHARATLAR KULLANILIR?

Ete en çok yakışan baharatlar karabiber ve tuzdur. Et bir gün öncesinden marine edilmek isteniyorsa, zeytinyağı ve biberiye kullanılabilir. Yumuşak bir ete terbiyeye gerek yoktur. Taze baharat, kekik, biberiye, karabiber, soğanın suyu ete lezzet katacak malzemelerdir.

Screenshot_16

HANGİ ETLER IZGARA YAPMAYA UYGUNDUR?

Dananın sırt kısmı ızgara yapmaya uygundur. Dana pirzola, kemiksizi dana antrikot, fileto kısmı (kontrfile, bonfile) mangallık ve ızgaralık etlerdir.

Lezzet açısından en çok tercih edilebilecek et ise antrikottur. Kendi ekseninde yağ vardır, mermerli ve kemiğe en yakın ettir. O yüzden dananın en lezzetli kısmı antrikottur.

Dananın en yumuşak kısmı bonfiledir. Dananın iç kısmındadır. Hayvanın iç kısmında olduğu için tamamen lifsizdir. Bunun hemen üstünde kontrfile vardır, antrikota nazaran biraz daha yavan olur. Yağlısı mangalda makbul bir ettir.

Screenshot_14

HANGİ ETLER TAVADA PİŞİRİLEBİLİR?

Dana antrikot, kontrfile tavada pişirilebilir. Ancak tavanın mutlaka döküm tava olması gerekir. Döküm tavanın sıcaklık oranı fazla olduğu için pişirme esnasında faydalı olacaktır. Döküm tava mangal kadar lezzetlidir, sağlık açısından da yararlıdır.

Normal tavada 20 dakika kadar pişirilen et, döküm tavada 4 dakikada pişirilir. Etin suyu kaçmaz, lezzeti içinde kalır.

DANA PİRZOLA NASIL PİŞİRİLMELİDİR?

Dana pirzola, 22 gün dinlendirildikten sonra Dallas adı verilir. Dana pirzolayı pişirmeden önce zeytinyağı yedirilmeli, etin üzerine kaya tuzu dökülmelidir. Mangalın sıcaklığını hissettikten sonra, et mangala atılır. Toplamda 4 kere çevrilir.

Dana pirzolada önemli olan mermerin kıvamını yakalamaktır. Her pirzola mangallık olmaz.

Et istenen kıvamda pişirildikten sonra, mangalın yanmayan tarafında birkaç dakika dinlendirilir. Dinlenen et servise hazırdır.

Orta pişmiş bir etin orta kısmı her zaman kırmızıdır. Yüksek sıcaklıkta mühürlendiği için etin suyu içerisine hapsolur.

DANA ANTRİKOT NASIL PİŞİRİLMELİDİR?

Antrikot, dana pirzolanın kemiksizidir. Dananın en güzel kısmıdır. Mermer denilen kısım antrikotta yoğundur.

Dolaptan çıkarılan antrikot 10 dakika kadar oda sıcaklığında beklemelidir. Et soğukta olduğu için içerisindeki hücreler donuktur. Oda sıcaklığında bekletildikten sonra üzerine zeytinyağı sürülür ve yedirilir. Etin üzerine kaya tuzu dökülür. El 6 saniye kadar mangalın üzerinde tutulur, mangalın sıcaklığı kontrol edilir. Hazırlanan et mangalın üzerine atılır ve pişmeye bırakılır. Bir yüzeyini 2 kere toplamda 4 kere çevirmek gerekir.

Etin istenen kıvamda pişirildikten sonra birkaç dakika mangalın yanmayan tarafında dinlenmeye bırakılır. Dinlendirilen et servise hazırdır.

DANA BONFİLE NASIL PİŞİRİLMELİDİR?

Dolaptan çıkarılan dana bonfile, yaklaşık 10 dakika oda sıcaklığında bekletilir. Etin gevşemesi sağlanır.

Bekletilen etin üzerine zeytinyağı sürülür ve yedirilir. Ardından üzerine tuz dökülür. Elinizi mangalın 10 cm. uzaklığında 6 saniye kadar tutarak sıcaklığını kontrol edebilirsiniz. Mangalın sıcaklığını kontrol ettikten sonra, eti mangalın üzerine atabilirsiniz. İnce bir et olduğu için fazla bekletilmez. 4 kere çevrilir. İstenen kıvam sağlandıktan sonra mangalın üzerinden alınır. Diğer adı dana lokum olan dana bonfile servise hazırdır.

Lokanta usulü et haşlama tarifi! Lokum gibi tam kıvamında yapabilmek için...Lokanta usulü et haşlama tarifi! Lokum gibi tam kıvamında yapabilmek için...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
90 yaşındaki kadın aşı için kilometrelerce yürüdü 90 yaşındaki kadın aşı için kilometrelerce yürüdü
O ilaçları kullanırken sakın tüketmeyin!O ilaçları kullanırken sakın tüketmeyin!
Doğal ve lezzetli bir tarif: Ev yapımı erişteDoğal ve lezzetli bir tarif: Ev yapımı erişte
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şok veda! Ünlü isim elendi

Survivor'da şok veda! Ünlü isim elendi

Esra Erol: Gençler evlilikten uzak dursun!

Esra Erol: Gençler evlilikten uzak dursun!

Dünyaca ünlü yıldızdan sevişme sahnesi itirafı!

Dünyaca ünlü yıldızdan sevişme sahnesi itirafı!

Can Yaman İtalya'ya damat gidiyor! Romantik evlilik teklifi

Can Yaman İtalya'ya damat gidiyor! Romantik evlilik teklifi

Saray mutfağının vazgeçilmez tadı!

Saray mutfağının vazgeçilmez tadı!

Denemeyen kalmasın! İştah açan yeşil rengi, doyumsuz tadıyla...

Denemeyen kalmasın! İştah açan yeşil rengi, doyumsuz tadıyla...

İlginizi Çekebilir

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ustası tek tek anlattı! 'Ben beceremem' demeyin

Ustası tek tek anlattı! 'Ben beceremem' demeyin

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Parmaklarınızı yedirtecek lezzet: Zeytinyağlı yaprak sarma nasıl yapılır?

Parmaklarınızı yedirtecek lezzet: Zeytinyağlı yaprak sarma nasıl yapılır?

Bu pastayı yapmak hiç zor değil, şipşak hazır!

Bu pastayı yapmak hiç zor değil, şipşak hazır!

En önemli püf noktası! Demlenme sırasında demlikteki çayı...

En önemli püf noktası! Demlenme sırasında demlikteki çayı...

Diğer Haberler

Kızarmış akrepten salyangoza! Dünyanın farklı bölgelerindeki sokak lezzetleri

Kızarmış akrepten salyangoza! Dünyanın farklı sokak lezzetleri

Greyfurtun faydaları saymakla bitmiyor ama... İlaç kullanırken dikkat!

O ilaçları kullanırken sakın tüketmeyin!

Bu kadar faydalı olduğunu bilmiyorduk! Kuru üzümün şaşırtan faydaları

Bu kadar faydalı olduğunu bilmiyorduk!

Pilavınız arttıysa çöpe atmayın: Çorba da oluyor, köfte de!

Çöpe atmadan önce düşünün!

Mucize besin incirin faydaları! İçinde bulunan tohumlar bakın nelere derman oluyor

İçindeki küçük tohumlar neler neler yapıyor! 3 tane yenmesi halinde...

Bir tutam kekikten daha fazlası! Kekiğin az bilinen faydaları

Bir tutam kekikten daha fazlası!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.