Lokum gibi lezzetli et pişirmenin püf noktası! 22 gün dinlendirildikten sonra...

Lezzetli et yemekleri pişirmek her zaman göründüğü kadar kolay değildir. Bazı şefler, lezzetli et yemekleri pişirmek için marine sosları, et termometreleri ve yüksek kaliteli malzemeler kullanmanızı önerir

Diğer aşçılar, etinizi yemeden önce "dinlenmeye" bırakmanızı ve ayrıca etlerinizi pişirirken delmemeniz gerektiğini, böylece lezzetli sularını kaybetmemenizi öneriyor. İşte tüm detaylarıyla lezzetli et pişirmenin yolları.

ET PİŞİRİRKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

Et pişirmek bir sanattır. Etin güzelliği kadar önemli olan bir diğer konu da eti pişirmektir. Eti mangalda fazla bekletmemek gerekir, bu şekilde kurur ve ölür. En fazla 4 kere çevrilmelidir. Bir yüzeyi 2 kere çevrilmelidir. Et fazla süre mangalda tutulduğunda suyu kaçar, sertleşir. Önemli olan eti az pişirmektir. Sonuçta etin lezzeti suyundadır, suyu kaçırıldığında lezzeti de kaçar.

ET PİŞİRİRKEN HANGİ BAHARATLAR KULLANILIR?

Ete en çok yakışan baharatlar karabiber ve tuzdur. Et bir gün öncesinden marine edilmek isteniyorsa, zeytinyağı ve biberiye kullanılabilir. Yumuşak bir ete terbiyeye gerek yoktur. Taze baharat, kekik, biberiye, karabiber, soğanın suyu ete lezzet katacak malzemelerdir.