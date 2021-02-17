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Pirincin kuş üzümü ve fıstıkla mükemmel uyumu: İç pilav tarifi! Lezzet katan en önemli şey...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 17.02.2021 16:07 | Son Güncelleme:
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Kültürümüzle özdeşleşmiş, sofralarımızın vazgeçilmez unsurlarından biri kuşkusuz pirinç pilavı. Ancak, 'biraz değişiklik olsun bugün de farklı bir lezzet tadalım' istiyorsanız emin olun iç pilav da normal pirinç pilavının yerini tutacaktır. Sizin için kolaylıkla yapacağınız iç pilav tarifi hazırladık.

Baharatlarla bezenmiş iç pilav, dolmalık fıstık ve kuş üzümüyle taçlandığında tadına doyulmaz bir lezzet ortaya çıkmasını sağlıyor.

İÇ PİLAV MALZEMELERİ

  • 2 su bardağı pirinç
  • 1,5 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 adet soğan
  • 40 gram dolmalık fıstık
  • 40 gram kuş üzümü
  • 1 tutam tuz
  • 1 tutam karabiber
  • 1 tutam yenibahar
  • 1 tutam tarçın

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İÇ PİLAV NASIL YAPILIR?

  • Önce tereyağını eritiyoruz. Dolmalık fıstığı soğandan önce kavuruyoruz. Kahve rengi olana kadar fıstığı kavuruyoruz. Sonra soğanları pembeleşinceye kadar kavuruyoruz.
  • Bundan sonra üzümleri alıyoruz. 2-3 dakika kavuruyoruz.
  • Pirinçlerin tane tane olması için 10 - 15 dakikaya ihtiyacımız var. Kavurma aşaması tamamlandıktan sonra baharat ve suyu ilave ediyoruz.
  • Suyunu çekene kadar yaklaşık 20 dakika kadar orta ateşte kapağı kapalı bir şekilde pişiriyoruz.

İÇ PİLAV NASIL SERVİS EDİLİR?

Pişirdiğimiz pilavı tahta kaşık yardımıyla kepçenin içine düzleyerek alıyoruz. Garnitür olarak yeşil limon ve maydanoz ekliyoruz. Arzu ederseniz domates, yeşil biber veya kenarlarına baharatta kullanabilirsiniz.

İÇ PİLAVIN PÜF NOKTALARI

  • Kavurma işlemi sırasında eklediğiniz su yerine et veya tavuk suyu kullanabilirsiniz. Böylelikle yemeğin aroması daha yoğun olur.
  • Yemeği karıştırırken tahta kaşık tercih etmeniz aromayı korumanıza yardımcı olur. İç pilavın tuzunu yemeği karıştırırken de ekleyebilirsiniz.
  • İç pilavda kullanacağınız pirinç baldo olursa daha iyi sonuç alırsınız. Baldo pirinç pilavın daha lezzetli olmasını sağlar.

İÇ PİLAV KAÇ KALORİDİR?

Bir porsiyon iç pilav yaklaşık 135 kaloridir. Kullandığınız ciğer türü ve yağ miktarına göre bu sayıda ufak değişimler gözlenebilir. İç pilav kan şekerinizi doğrudan etkileyip attırabileceği veya azaltabileceği için küçük porsiyonlarda tüketmeniz tavsiye edilir.

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