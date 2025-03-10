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Baharın müjdesi: Çiğdem pilavının geleneksel tarifi...

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
10.03.2025 10:29
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Baharın en güzel müjdecisi olan son cemre, toprağa düştü ve doğa uyanmaya başladı. Her mevsim kendine özgü gelenekleri ve lezzetleriyle kutlanırken, özellikle bu dönemde bahar ve doğanın uyanışıyla özdeşleşen bir gelenek var: Çiğdem Pilavı...

Baharın müjdesi: Çiğdem pilavının geleneksel tarifi...

Çiğdem pilavı, sadece bir yemek değil, aynı zamanda baharın neşesini, doğanın taptaze havasını sofralara taşıyan geleneksel bir lezzet. Baharın gelişini simgeleyen çiğdemin, pilavda kullanılması, bu mevsimin taze ve doğal dokusunu mutfaklara getiriyor. Özellikle köylerde, son cemre toprağa düştükten sonra, bu pilavı yapmak bir nevi baharın gelişinin kutlanması anlamına geliyor.

İşte, Çiğdem Pilavı yapmak için gerekli malzemeler ve adımlar:

ÇİĞDEM PİLAVI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER (8-10 KİŞİLİK)

  • 4 kase bulgur
  • 1 kase tereyağı
  • 8 kase tavuk suyu
  • 1 kase taze çiğdem (çiğdemin kök kısmı ve çiçeği)

Çiğdem Pilavı Yapılışı:

  • Tereyağını Eritin: Bir tavada tereyağını eritin.
  • Bulguru Kavurun: Erimiş tereyağında bulguru birkaç dakika kavurun, bulgurlar hafifçe renk alana kadar karıştırın.
  • Tavuk Suyunu Ekleyin: Kavrulan bulgura, tavuk suyunu ilave edin ve karıştırın.
  • Pişirin: Pilavın suyu çekene kadar kısık ateşte pişirmeye devam edin.
  • Çiğdemi Ekleyin: Pilav piştikten sonra, üzerine taze çiğdemin kök kısmı ve çiçeğini ekleyin. Çiğdem, pilava hem görsel hem de lezzet açısından eşsiz bir dokunuş katacaktır.
  • Dinlendirin: Pilavı ocaktan alıp, bir süre dinlenmeye bırakın. Bu, pilavın daha lezzetli ve özleşmiş bir hale gelmesini sağlar.

AFİYET OLSUN!
Ramazan

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Anahtar Kelimeler:
cemre bahar doğa gelenek pilav
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