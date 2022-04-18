Baharın yaklaşmasıyla formuna dikkat etmek isteyenler için en uygun atıştırmalık ürünleri

Formunuzu korumak ve fit bir vücuda sahip olmak istiyorsanız sağlıklı ve dengeli beslenmeye dikkat etmeniz gerekiyor. Şekeri hayatınızdan çıkararak yüksek kalorili ürünlere elveda diyebilirsiniz. Tatlı tutkunuysanız ve tatlısız yaşayamam diyorsanız şekersiz çikolataları, bisküvileri tercih edebilirsiniz. Lif ağırlıklı beslenerek uzun süre tok hissedebilir ve açlığınızı yenebilirsiniz. "Peki, hangi gıdaları tüketmeliyim"? diye soruyorsanız gelin, sizin için incelemiş olduğumuz ürünlere beraber göz atalım!

1. Eti Lifalif İnce Öğütülmüş Müsli Hibiskuslu ile formunuzu koruyun

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Sağlıklı yaşamak ve formunuzu korumak istiyorsanız Eti Lifalif İnce Öğütülmüş Müsli Hibiskuslu'nun faydalarından yararlanabilirsiniz. Yumuşak kıvamı sayesinde kolayca tüketilen müsli, yüksek lif oranıyla uzun süre tok hissetmenizi sağlıyor. Orman meyvelerini seviyorsanız bayılarak tüketeceğiniz Eti Lifalif İnce Öğütülmüş Müsli Hibiskuslu, doğal protein kaynağı ve mayhoş tadını içerisindeki hibiskustan alıyor. İçerisindeki kırmızı meyveler, badem ve hibiskus sayesinde vücudunuz için gerekli olan proteini sağlayabilirsiniz. Tadı damağınızda kalacak olan Eti Lifalif İnce Öğütülmüş Müsli Hibiskuslu ile bahara fit bir vücutla merhaba deyin! Fındık, kaju, yumurta, yer fıstığı ve ceviz alerjisi olanlar için uygun olmadığını söylemeden geçmeyelim.

2. Tadım Antep Fıstıklı Bar ile tatlı isteğinizi bastırın

Tatlıyı seviyor ve kendinizi bir türlü tatlı yemekten alıkoyamıyorsanız Tadım Antep Fıstıklı Bar ile bunun önüne geçebilirsiniz. İçerisindeki taze Antep fıstığı ile sağlıklı bir atıştırmalık tüketebilirsiniz. Formda kalmak isteyenlerin bir numaralı tercihi olan Tadım Antep Fıstıklı Bar düşük kalorili ve bu sayede kilo almanızı engelliyor. Çantanıza atarak otobüste, ofiste, okulda ve öğün aralarında tüketebilirsiniz. Tadım Antep Fıstıklı Bar içerisindeki Antep fıstığı ve kuru meyveler sayesinde enerjinizi arttırabilir ve gün boyu dinç kalabilirsiniz. Modunuzu yükseltecek olan Antep Fıstıklı Bar ile güne zinde başlayabilirsiniz. Tatlı yerken kilo alırım korkunuza son verebilirsiniz.

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3. Çikolata düşkünlerinin severek tüketeceği Eti Form Çikolata Kaplı Lifli Bisküvi

Çikolata yemeyi sevenlerdenseniz ve bir türlü bırakmıyorsanız sağlıklı çikolatalar tüketebilirsiniz! Bu sayede bahar aylarına girerken hem formunuzu hem sağlığınızı koruyabilirsiniz. Eti Form Çikolata Kaplı Lifli Bisküvi yüksek lif oranı sayesinde tok tutuyor. Ara öğünlerde tercih edebileceğiniz Eti Form Çikolatalı Bisküvi ile kilo almadan da çikolata yemenin tadını çıkarabilirsiniz. Bitter çikolata ile yapılan bisküvi içerisinde yumurta, fındık, soya, yer fıstığı, glüten gibi maddeler içerebilir. Yüksek lif kaynağı olan bisküvi sayesinde uzun süre tokluk hissedebilirsiniz. Eti ile hem formunuza dikkat edebilir hem çikolatadan vazgeçmek zorunda kalmayabilirsiniz.

4. Kellogg's Special K Karışık Meyveli ile kahvaltılarınızı hem pratik hem sağlıklı şekilde hazırlayabilirsiniz

Demir, tahıl ve lif kaynağı olan Kellogh's Special K Karışık Meyveli'nin içerisinde çıtır gevrek, şeftali püresi, kuru üzüm, nar püresi, elma, turna yemişi ve incir bulunuyor. İçeriğindeki B vitamini, folik asit ve daha birçok farklı vitamin sayesinde sabahları sağlıklı bir öğün tüketmenize yardımcı oluyor. B vitamini ile metabolizmayı çalıştırıyor. Bağışıklık sistemini güçlendirerek sağlıklı bir hayat yaşamanıza destek oluyor. Ara öğünlerde, kahvaltılarda ya da atıştırmalık olarak tüketebilirsiniz. Karışık meyveli tadıyla birçok kişinin damak tadına uygun olan ürün, düşük yağ oranı sayesinde formunuzu korumanıza yardımcı oluyor.

5. İlave şeker olmadan formunuzu korumanıza yardımcı olacak: Züber Yeni Lokma

Züber %100 doğal içeriği sayesinde sağlıklı atıştırmalık tüketmenizi sağlıyor. Vegan içerikli olan Züber Yeni Lokma çeşitleri birçok kişi tarafından gönül rahatlığıyla tüketilebilir. Glütensiz içeriği sayesinde glüten alerjisi olan kişiler de tercih edebilir. İlave şeker içermediği için sağlıklı yiyecekler arasında yer alır. Bahar aylarına girerken ekstra şeker almadan tatlı isteğinizi yatıştırabilirsiniz. Formunuzu korumaya yardımcı olacak olan Züber Yeni Lokma katkısız içeriği ile sağlığınızı da koruyor. Kakao çekirdekli, orman meyveli ve limon aromalı toplarını kahve yanında, ara öğünlerde, çay saatlerinde, diyet dönemlerinde tüketebilirsiniz. Formda kalmak ve fit vücudunuzu korumak için Züber'den faydalanabilirsiniz.

6. Hurma ve incirin bir araya geldiği Eti Form Bisküvi'nin tadı damağınızda kalacak

Atıştırmalık yemeyi seviyor ve bir türlü vazgeçemiyorsanız sağlığınıza zarar vermeyen Eti Form ailesini tercih edebilirsiniz. İçerisindeki hurma ve incir ile şeker oranını dengeliyor ve zinde hissetmenizi sağlıyor. Eti Form Bisküvi'nin içerisindeki yağ ve şeker %30 oranında azaltılmış ve bu sayede rahatlıkla tüketebilir, kilo alma korkunuzu bir yana bırakabilirsiniz! Hem tatlı isteğinizi bastırabilir hem yaz ayları için formunuzu koruyabilirsiniz. Çiya, hurma ve incirin birleşiminden oluşan enfes lezzetin tadını çıkarabilirsiniz. Ara öğünlerinizde tercih ederek sağlıklı beslenebilir, açlığınızı dengeleyebilirsiniz.

7. Atıştırmalık yulaf topları ile her zaman formda kalın

Etli Lifalif Domatesli Yulaf Topları ile sağlıklı bir hayata merhaba deyin! Formda kalmak için lezzetli ürünler denemek istiyorsanız Eti Lifalif Domatesli Yulaf Topları'na şans vermelisiniz! İçerisindeki domates ve ay çekirdeği tadı güzel bir öğün tüketmenizi sağlıyor. Tek porsiyonluk atıştırmalık olarak üretilen yulaf toplarını çantanızda bulundurarak otobüste, okulda, iş yerinde, ders çalışırken yiyebilirsiniz. İçerisindeki yüksek yulaf miktarı ile uzun süre kendinizi tok hissedebilirsiniz. Bu sayede Eti Lifalif Domatesli Yulaf Topları ile formunuzu koruyabilir ve yaza kendinizi hazırlayabilirsiniz.

8. Cips sevenlerin yeni favorisi olmayı başaran ürün: Züber Kakaolu Hindistan Cevizli Cips

Züber ile abur cubur yemekten vazgeçmenize gerek yok! Sağlıksız olduğu düşünülen cipslerin aksine Züber Kakaolu Hindistan Cevizli Cips içerisindeki doğal maddeler sayesinde sağlığınızı koruyor. Hindistan cevizinin tadını kakao ile birleştiren cipsin lezzeti damak zevkinize çok uyacak! Cips sevenlerin yeni atıştırmalığı olan Züber ile hem abur cubur yiyebilir hem formunuzu koruyabilirsiniz. İnce ince doğranmış olan doğal Hindistan cevizleri çıtır hâle gelene kadar fırınlanıyor. Kakao ve meyve ile tatlandırılan cipsi ara öğünlerde, akşam atıştırmalarında tercih edebilirsiniz.

9. Sabah kahvaltılarında çikolata ezmesinden vazgeçemeyenler için: FitNut Fıstık Ezmesi

Sağlıklı bir şekilde yaşamak, yaza kendinizi hazırlamak isteyenlerin ve çikolatadan vazgeçemeyenlerin bir numaralı seçeneği olmaya aday FitNut Çikolatalı Doğal Fıstık Ezmesi'nin içerisinde katkı maddesi bulunmuyor. Sabah kahvaltılarında tüketilmek için uygun olan fıstık ezmesini gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. İçerisinde doymuş yağ, trans yağ, glüten gibi katkı maddeleri olmayan fıstık ezmesi diyet yapmak ve formda kalmak isteyenler için birebir. Tuz içermeyen üründe yüksek protein oranı bulunuyor. Yüksek protein oranı sayesinde sabahları zinde ve dinç bir şekilde güne başlayabilirsiniz. Gün boyu sizin için gerekli olan enerjiyi FitNut Fıstık Ezmesi ile alabilirsiniz.

10. İncir ve fındığın lezzetli buluşması: Mo'er Fındık Dolgulu Kuru İncir

Formda kalmak isteyenlerin tercih edebileceği Mo'er Fındık Dolgulu Kuru İncir ile atıştırmalıkları lezzetli hâle getirebilirsiniz. Katkı maddesi içermeyen kuru incirin içerisinde fındık bulunuyor. İncirin faydalarından yararlanmanıza yardımcı olan Mo'er Fındık Dolgulu Kuru İncir sizi formda tutarken cildinizi de güzelleştiriyor. Yüksek kalsiyum oranı sayesinde vücudunuzun güçlenmesini sağlıyor. Lifli yapısı ile uzun süre tok tutuyor. Bu sayede ara öğünlerde tercih edebilirsiniz. Vücudunuz için gerekli olan enerjiyi almanıza yardımcı oluyor. Şeker ilavesiz ve düşük kalorili Mo'er Fındık Dolgulu Kuru İncir'i formda kalmak ve sağlıklı beslenmek için tercih edebilirsiniz.