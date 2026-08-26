Bahçe kenarlarında kendiliğinden yetişiyor! Kilosu 80 liradan alıcı buluyor

Denizli'nin Çivril ilçesi Gümüşsu Mahallesi'nde hasat sezonunun başlamasıyla birlikte hareketlilik yaşanırken, üreticiler olgunlaşan meyveleri dallarından tek tek topluyor. Kasalara doldurulan ergen, mahalledeki alım noktalarında tüccarlara satılıyor. Türüne ve olgunluk derecesine göre kilogramı 60 ila 80 lira arasında alıcı bulan ergenin başta Uşak ve Kütahya olmak üzere Eskişehir ve Ankara'dan gelen tüccarlara gönderildiği belirtildi.

Kızılcık olarak da bilinen ergen, yörelere göre farklı şekillerde değerlendiriliyor. Çivril ve çevresinde özellikle marmelat ve reçel yapımında kullanılan meyve, bazı bölgelerde ise yöresel tarhanaya katılıyor. Taze olarak da tüketilen ergen; marmelat, reçel, hoşaf, şurup, meyve suyu ve çay yapımında değerlendiriliyor. İçerdiği C vitamini ve antioksidan bileşenler nedeniyle geleneksel beslenmede de tercih edilen meyveler arasında yer alıyor.

FARKLI İLLERDEN ALICILAR GELİYOR

Gümüşsu'da toplanan ürünün önemli bölümü çevre illerden gelen tüccarlara satılıyor. Uşak ve Kütahya'dan uzun süredir alım yapan tüccarlara son yıllarda Eskişehir ve Ankara'dan gelen alıcıların da eklendiği ifade edildi. Mahalle sakinleri topladıkları ergenin bir bölümünü kendi ihtiyaçları için ayırırken, kalan kısmını satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

"SON YILLARDA TİCARİ ÜRETİME YÖNELENLER VAR"

Gümüşsu'da ergen üretiminin uzun yıllardır sürdüğünü belirten İbrahim Sakin, meyvenin ağırlıklı olarak bahçe kenarlarındaki ağaçlardan toplandığını söyledi. Ergenin bölge için önemli bir ürün olduğunu ifade eden Sakin, "Genellikle bahçe kenarlarında bulunan ağaçlardan hasat edilen meyve, başta Uşak ve Kütahya olmak üzere farklı bölgelere gönderiliyor. Son yıllarda Eskişehir ve Ankara'dan da alıcılar gelmeye başladı. Gelen talepler doğrultusunda bazı üreticiler aşı yöntemiyle farklı ergen türlerini ticari olarak yetiştirmeye başladı" dedi.