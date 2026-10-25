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Bahçe veya balkonunuza bir şişe su bırakın çağrısı yapıldı!

Bahçesine giren kedilerin bitkilere zarar vermesinden ve toprağı tuvalet olarak kullanmasından şikayet edenler için dikkat çeken bir yöntem önerildi. Bahçıvan Roger Crookes, farklı yöntemleri denedikten sonra bahçesine içi su dolu şeffaf bir plastik şişe bıraktı. Crookes, yaklaşık 5-6 haftadır bahçesine kedi uğramadığını söyledi. Üstelik bu yöntemin neden işe yaradığını kendisinin de bilmediğini belirtti.

Bahçe veya balkonunuza bir şişe su bırakın çağrısı yapıldı!
Çiğdem Berfin Sevinç

Bahçelerde dolaşan kediler, bazı durumlarda bitkilere zarar verebiliyor ve toprağı tuvalet olarak kullanabiliyor. Kedilerin yumuşak ve gevşek toprağı tercih etmesi, bahçe sahipleri için sorun oluşturabiliyor. Bu nedenle bitkilerini korumak isteyenler farklı yöntemlere başvuruyor.

YouTube kanalında bahçecilik önerileri paylaşan Roger Crookes da kedileri bahçesinden uzak tutmak için çeşitli yöntemler denedi. İlk olarak hayvanların dışkılarını temizleyen Crookes, ardından keskin kokusuyla bilinen ve kedileri uzaklaştırdığı düşünülen bitkilerden yararlandı. Toprağın üzerine dikenli küçük dallar da serpti.

Ancak bu yöntemler başlangıçta işe yarasa da bir süre sonra kediler yeniden bahçeye gelmeye başladı.

Bahçe veya balkonunuza bir şişe su bırakın çağrısı yapıldı! 1

BİR ŞİŞE SU KOYDU, HAFTALARDIR KEDİ GÖRMEDİ

Denediği yöntemlerden istediği sonucu alamayan Crookes, daha önce duyduğu farklı bir yöntemi uygulamaya karar verdi. Bahçede kedilerin tuvalet olarak kullandığı bölgeye içi su dolu şeffaf bir plastik şişe bıraktı.

Bahçıvan, şişeyi yaklaşık 5-6 hafta önce yerleştirdiğini ve o günden beri bahçesinde kedi görmediğini belirtti. Yöntemin neden etkili olduğunu bilmediğini söyleyen Crookes, buna rağmen sonuçtan memnun kaldığını ifade etti.

Yöntemle ilgili yorum yapan bazı kişiler ise su dolu şişenin oluşturduğu yansımanın kedileri ürkütebileceğini öne sürdü. Ancak bu yöntemin kedileri uzaklaştırdığına ilişkin bilimsel kanıtların sınırlı olduğu unutulmamalı.

Bahçe veya balkonunuza bir şişe su bırakın çağrısı yapıldı! 2

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Anahtar Kelimeler:
Şişe Cam Bahçe balkon su
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