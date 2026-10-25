Dev kayaların içini oyarak yapmışlar: Aksaray'da vadinin içindeki gizli şehir

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Kapadokya'ya açılan kapı Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde bulunan Manastır Vadisi, tarihi dokusu ve kayadan oyma evleriyle ilgi çekiyor.

Roma ve Bizans döneminin derin izlerini taşıyan Manastır Vadisi içerisinde 28 kilise, 2 yeraltı şehri ve yüzlerce kaya oyma mağara bulunuyor. Kanyondan oluşan Manastır Vadisi, 5 kilometre uzunluğuyla birçok medeniyetin izlerini taşıyor.

Tarihi özelliklerinin yanı sıra doğal güzelliğiyle de dikkat çeken Manastır Vadisi aynı zamanda trekking alanı olarak da yerli ve yabancı sporcuların ilgisini görüyor.

MEDENİYETLERE EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞ

İlçe halkından Bülent Tekeli, Güzelyurt Manastır Vadisi'nin uzunluğunun 5 kilometre olduğunu belirterek, "Daha önceden manastırlar adı verildiği için öyle kalmış. Burada ırmak vardı daha önceden, suyun kenarına yapılmış, kiliseleri ve yaklaşık 5 kilometre uzunluğu var. Burada Etiler, Hititler, Bizanslar ve en son Rumlara kadar hepsi kullanmış buraları" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır