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Bahçedeki kediye önce köpeği, sonra kendisi saldırdı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 12.06.2019 08:14 | Son Güncelleme

Hollanda’da caddede yürüyen bir adamın köpeği, bahçedeki kediye saldırdı. Kedi karşılık verince, adam da kediye tekme attı.

Hollanda’da meydana gelen olay, evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir adamın caddede köpeğiyle yürüdüğü sırada köpeğinin, bahçedeki bir kediye saldırdığı ve kedinin karşılık vermesi üzerine adamın da kediye tekme attığı görülüyor.

Daha sonra adam ve köpeği uzaklaşmak üzereyken kedi bahçeden dışarı çıkıp, peşlerinden gidiyor. Kediyi fark eden köpek, kediye havlarken, adam da tekrar kediye tekme atıyor. Kediye tekme attığı sırada terliği bahçeye savrulan adam, terliğini giyip, demir çitte bulunan saksılardan aldığı taşı kediye atarak olay yerinden uzaklaşıyor. Yayınlanan bu görüntüler tepki çekti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda kedi köpek

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