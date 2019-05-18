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Bahçeli'den 19 Mayıs kutlaması

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POLİTİKA  | 18.05.2019 19:08 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Bahçeli'den 19 Mayıs kutlaması

MHP'nin resmi Twitter hesabı üzerinden Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin kutlama mesajı paylaşıldı.

Bahçeli, mesajında "Türk gençliğini sevgiyle selamlıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramlarını kutluyor, hepsini kucaklıyorum" ifadelerine yer verildi.

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Mesajda ayrıca, Bahçeli'nin Ankara'da bulunan 'Devlet Bey' konağı önünde şalvar, yelek ve kasketten oluşan yöresel kıyafet ile çekindiği fotoğrafa yer verildi.

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(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
MHP Devlet Bahçeli 19 mayıs

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