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Bahçeli'den, eski model otomobille Ankara turu! Plakası dikkat çekti

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
POLİTİKA  | 06.05.2019 14:18 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendi kullandığı eski model otomobille Başkent caddelerinde turladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendi kullandığı klasik otomobiliyle başkent caddelerinde gezdi.

MHP'nin sosyal medya hesaplarından, Bahçeli'nin kullandığı 1988 model 06 BJK 001 plakalı Ford Mustang marka klasik otomobiliyle başkent caddelerinde gezdiği anlara ait bir video paylaşıldı.

"Gönül nedir bilene gönül veresim gelir" şarkısı eşliğinde hazırlanan videoda, Bahçeli'nin Ankara'nın çeşitli cadde ve sokaklarında klasik otomobilini kullandığı görüntülere yer verildi.

Otomobilin içinden ve dışından yapılan çekimlerin bulunduğu videoda, Bahçeli'nin zaman zaman diğer araçlardaki vatandaşları selamladığı anlar da yer alıyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Ankara MHP

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