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Bahçeli'nin sözlerinden sonra İYİ Parti'den Cem Yılmaz paylaşımı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 12.05.2019 14:27 | Son Güncelleme

MHP Lideri Devlet Bahçeli, İmamoğlu'na destek veren Cem Yılmaz'a tepki göstererek "Bundan sonra onu sevemem" dedi. Usta komedyene destek veren İYİ Parti, "Üstünüze alınmayın" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin sözlerinden sonra İYİ Parti'den Cem Yılmaz paylaşımı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mazbatası elinden alınan CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'na destek veren Cem Yılmaz'a "Herkes Cem Yılmaz Bey'i sever. Ben, Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem" diyerek tepki gösterdi.

Yılmaz'a İYİ Parti'den destek geldi.

İYİ Parti, resmi Twitter hesabından ünlü komedyene destek vererek "Üstünüze alınmayın. İyi niyet mesajlarına karşı genel bir alerjisi var" ifadelerini kullandı.

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Cem Yılmaz, Bahçeli'ye cevap vererek "Benim memleketimle ilgili hayalim herkes herkesi sevsin, sevmeyen gayret etsin, şeklindedir" demişti.

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Devlet Bahçeli Cem Yılmaz iyi parti cem yılmaz

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
İnşallah; tarih bir gün bu gün yaşananların ne olduğunu, gün yüzüne çıktığında tüm çıplaklığı ile görecektir.Düne kadar biri birine, ağıza alımayacak laflar eden iki parti liderinin birden bire birleşmesi ve ortak haraket etmesi gerçektende olağan dışı bir durum değilmi?Ya o zaman söyledikleri yalandı veya bu günkü tavırları yalan...Ortada kesinlikle olağan dışı bir durum var.O zaman şu manaya gelmiyormu bu günkü durum.Yarın bu gün dediklerininde tam tersini yaparlar ise şaşmamak gerekir.Bir yalan ve dolan rüzgarı aldı başını gidiyor ya Allah sonumuzu hayır etsin.Allah kimseyi adaletten ayırma
Sahi ben bir ÜLKÜCÜ olarak diyorum ki : Saray soytarısı seni hiç sevemedik biz...Her şey çok ama çok güzel olacak...Bi taraflarınızı değil, her taraflarınızı yırtsanız da bu gerçek değişmeyecek...Siz bir CIA ajanısınız... Bop eş başkanıyla Türkiye'yi yok etmek için planlanmış sözde siyasetçilersiniz...
Cem YILMAZ artık bahçeli seni sevmeyecek düşün taşın çok zor işin. bahçeliden randevu iste yalvar yakar amman ben ettim sen etme ne olur beni sev sen beni sevmezsen ben yaşayamam yemeden içmeden kesilirim anaroksiya olur ölürüm amman saffet beni af et de ahhhh ah işin çok zor Cem YILMAZ. HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK
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