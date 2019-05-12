Bahçeli'nin sözlerinden sonra İYİ Parti'den Cem Yılmaz paylaşımı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mazbatası elinden alınan CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'na destek veren Cem Yılmaz'a "Herkes Cem Yılmaz Bey'i sever. Ben, Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem" diyerek tepki gösterdi.
Yılmaz'a İYİ Parti'den destek geldi.
İYİ Parti, resmi Twitter hesabından ünlü komedyene destek vererek "Üstünüze alınmayın. İyi niyet mesajlarına karşı genel bir alerjisi var" ifadelerini kullandı.
Cem Yılmaz, Bahçeli'ye cevap vererek "Benim memleketimle ilgili hayalim herkes herkesi sevsin, sevmeyen gayret etsin, şeklindedir" demişti.
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