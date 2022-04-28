Bahçeşehir Koleji basketbol takımı başantrenörü Erhan Ernak kimdir? Erhan Ernak, Survivor Barış Murat Yağcı'nın babası mı?

Bahçeşehir Koleji basketbol takımı başantrenörü Erhan Ernak, günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Erhan Arnak, FOX TV'de canlı olarak ekrana gelen Çalar Saat'te İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Peki Bahçeşehir Koleji basketbol takımı başantrenörü Erhan Ernak kimdir? Barış Murat Yağcı'nın babası mı? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

ERHAN ERNAK KİMDİR?

Erhan Ernak, Bahçeşehir Koleji takımında başantrenördür.

Erhan Ernak, Milli takım hocalığı da yapmış olan Selçuk Ernak’ın kardeşidir.

Erhan Ernak bir dönem Kadın basketbolunun önde gelen isimlerinden Ekrem Memnun’un yardımcılığını yapmıştır, ayrıca Galatasaray Yıldız basketbol takımının da antrenörlük görevini üstlenmiştir.

ERHAN ERNAK, SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI'NIN BABASI MI?

Erhan Ernak bir dönem basketbolculuk kariyeri de olan Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı ile o dönem tanışmıştır.

Erhan Ernak, Barış Murat Yağcı'nın annesinin ikinci eşidir.

