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  4. Bahçesine gittiğinde gözlerine inanamadı! 40 kilo 650 gram ağırlığında 110 santimetrelik kabak yetiştirdi

Bahçesine gittiğinde gözlerine inanamadı! 40 kilo 650 gram ağırlığında 110 santimetrelik kabak yetiştirdi

22.10.2024 18:38
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Karabük’te bir bahçede yetişen kabak 40 kilogramlık ağırlığı, 110 santimetrelik boyuyla dikkat çekiyor. İki hafta önce bahçeye gittiğinde kabağın çok büyüdüğünü ifade eden Akbıyık, bu zamana kadar böyle bir kabak görmediğini ve çok şaşırdığını kaydetti.

Bahçesine gittiğinde gözlerine inanamadı! 40 kilo 650 gram ağırlığında 110 santimetrelik kabak yetiştirdi

Melisa köyünde yaşayan Fahri Akbıyık bahçesine kabak yetiştirmek için tohum ekti. Hasat vaktine yakın zamanda bahçesini gezen Akbıyık, boyu 70 santimetreyi bulan kabağı görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

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"HAYVAN GÜBRESİYLE TOHUMLAMIŞTIK"

Melise köyünde küçük çaplı tarımla uğraştığını belirten Fahri Akbıyık, kabağı ilk başta kızartmalık olarak zannettiğini söyledi.

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Akbıyık, "İki gün önce almaya gittik, tarttık. 40 kilo 650 gram olduğunu gördük. Hayvan gübresiyle toprağı karıştırıp tohumlamıştık. Sulamıştık. Onun haricinde ilaçlama yapmadık" diye konuştu.
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İlk defa böyle bir şey ile karşılaştığını anlatan Akbıyık, görenlerinde şaşkınlık yaşadığını aktardı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kabak Karabük
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