Bahçıvan nasıl yazılır? Bahçıvan mı bahçivan mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Bir kelimenin yabancı kökenli olup dilimize ödünçlenmesi durumunda o ifadenin Türkçe yazım kurallarına uygun olacak şekilde düzenlendiği görülür. Bu kapsamda yer alan bahçıvan sözcüğü de Farsça kökenli iken isim türündedir. İncelenen bu isim sözcüğünün ikinci sesleminde yer alan ünlü harfin i mi ı mı olduğu ise kafa karışıklığı yaratabilen hususlardandır. Dolayısıyla bahçıvan kelimesinin Türkçedeki doğru yazılışı incelenirken bu sözcüğün sırasıyla hangi harfleri içerdiğinin açıklanması gerekir. TDK güncel sözlüğünde iki temel anlamıyla tanımlanan bahçıvan sözcüğünün doğru yazılışının pekiştirilmesi için ise ilgili ifadenin yer aldığı cümle örneklerine göz atılması önerilir.

Bahçıvan nasıl yazılır?

Yabancı kökenli olup dilimizin yazım kurallarına uygun olan hâlinin hangi harfleri içerdiği merak edilen kelimeler arasında bahçıvan öne çıkar. Bu sözcüğün Farsçadan dilimize ödünçlenen isim türündeki kelimelerden biri olduğu bilinir.

Ait olduğu dildeki doğru yazılışı bagçevan olan bahçıvan sözcüğü Türkçeye ödünçlenirken dilimizin kurallarına göre şekillendirilmiştir. Bunun sonucunda ilgili sözcüğün bahçıvan şeklinde yazılmasına karar verilmiştir. Ancak bu kelimeyi yazılı dilde kullanacak olan kişiler bahçıvan ifadesinin ikinci hecesindeki ünlü sesin i mi ı mı olduğunu çoğu zaman karıştırır. Bunun nedenleri arasında ise bahçıvan kelimesinin bazı ağızlarda değişik şekilde sesletilmesi ve ait olduğu dildeki yazılışının farklı olması yer alır.

“Bahçıvan mı bahçivan mı?” diyen kişilere Türk Dil Kurumu’na ait olan çevrim içi sözlükteki bilgiler temel alınarak kolaylıkla yanıt sunulabilir. İlgili kaynağa başvurulduğu takdirde bahçıvan kelimesinin sırasıyla b, a, h, ç, ı, v, a, n seslerini içerdiği görülür. Dolayısıyla sıklıkla araştırılan bu kelimenin yazılı dildeki doğru kullanımı ikinci sesleminde ı sesi kullanılacak şekildedir. Sunulan bu bilgiler çerçevesinde TDK onaylı bahçıvan yazımı ile incelenen kelimenin yaygın olarak görülen hatalı yazılışı aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Bahçıvan (doğru kullanım)

(doğru kullanım) Bahçivan (yanlış kullanım)

Bahçıvan TDK'ye göre nasıl yazılır?

Bir kelimenin Türkçe yazım kurallarına uygun olan yazılışı incelenirken o ifadenin TDK güncel sözlüğündeki tanımına göz atılabilir. Bu sayede incelenen kelimenin nasıl yazıldığı, hangi anlamda kullanıldığı ve türünün ne olduğu gibi detaylı bilgilere ulaşılabilir. Bahçıvan kelimesi de Farsçadan dilimize geçen ve Türkçede ait olduğu dilden farklı şekilde yazılan ifadelerden biridir.

Farsça kökenli olan bu sözcüğün yaygın olarak bahçivan şeklinde yanlış sesletilip yazıldığı görülür. Ancak TDK güncel sözlüğü üzerinden bahçıvan sözcüğünün detayları sorgulandığı zaman bu ifadenin i ünlüsü ile değil ı sesiyle yazıldığı anlaşılır. Bahçıvan doğru yazılışı üzerine araştırma yapan kişilerin bilgilerini pekiştirmeleri için bu sözcüğün TDK kapsamındaki tanımları ve cümle içerisindeki kullanımı ise aşağıdaki gibi açıklanabilir:

Bahçıvan (isim): Bir bahçenin düzenlemesi ve bakımıyla uğraşan kişi, bağban.

Bir bahçenin düzenlemesi ve bakımıyla uğraşan kişi, bağban. Örnek cümle: Dün yalıda çalışmaya başlayan bahçıvan hiç vakit kaybetmeden bahçedeki zararlı otları temizlemiş.

Bahçıvan (isim): Geçimini bahçe ürünlerini yetiştirip satmakla sağlayan kimse, bağban.

Geçimini bahçe ürünlerini yetiştirip satmakla sağlayan kimse, bağban. Örnek cümle: Senelerdir bahçıvanlık yapan tanıdığımız taptaze yeşillikleri her hafta yöresel pazarlarda halkla buluşturuyor.





