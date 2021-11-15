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Bahis itirafı sonrası "Serdar Ortaç intihar etti" haberlerini paylaşıp yalanladı

15.11.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serdar Ortaç bahis sitesi ve kumar itirafıyla gündemdeydi. Ortaç hem eski eşine olan hem de bankaya olan borçlarını açıklamıştı. Ortaç bu haberlerden sonra hakkında çıkan "Öldü" iddialarına yanıt verdi.

Bahis itirafı sonrası "Serdar Ortaç intihar etti" haberlerini paylaşıp yalanladı

Serdar Ortaç kumar oynamasıyla ilgili yaptığı açıklamayla gündem oldu. Kumarda ve bahis sitelerinde çok para kaybeden Ortaç "Allah benim belamı verdi" dedi.

Ünlü şarkıcı çok borcu olduğunu da açık açık söyledi. Ortaç 10 milyon TL bankaya kredi borcu olduğunu, 600.000 bin TL ise eski eşine nafaka borcunun olduğunu açık açık anlatarak "Ayda yarım milyon kendi harcamam var" dedi.

Serdar Ortaç'dan bahis açıklaması! &quot;Allah belamı verdi&quot;Serdar Ortaç'dan bahis açıklaması! "Allah belamı verdi"

Bu haberlerden sonra "Serdar Ortaç intihar etti" haberleri sosyal medyada gündem oldu. Serdar Ortaç bu haberlerden birini paylaşarak "Yalan-Yaşıyorum" yorumunda bulundu.

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Serdar Ortaç
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