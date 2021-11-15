Bahis itirafı sonrası "Serdar Ortaç intihar etti" haberlerini paylaşıp yalanladı

Serdar Ortaç kumar oynamasıyla ilgili yaptığı açıklamayla gündem oldu. Kumarda ve bahis sitelerinde çok para kaybeden Ortaç "Allah benim belamı verdi" dedi.

Ünlü şarkıcı çok borcu olduğunu da açık açık söyledi. Ortaç 10 milyon TL bankaya kredi borcu olduğunu, 600.000 bin TL ise eski eşine nafaka borcunun olduğunu açık açık anlatarak "Ayda yarım milyon kendi harcamam var" dedi.

Bu haberlerden sonra "Serdar Ortaç intihar etti" haberleri sosyal medyada gündem oldu. Serdar Ortaç bu haberlerden birini paylaşarak "Yalan-Yaşıyorum" yorumunda bulundu.





