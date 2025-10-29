SPOR

Bahis oynadığı tespit edilen hakemlerin yönettiği maçlarda takımların maç başına topladıkları puan ortalaması belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bahis yapan hakemleri açıklamasıyla birlikte Türk sporunda deprem etkisi yaratırken, gazeteci Taner Karaman’dan listedeki hakemlerin yönettiği maçlarda takımların aldıkları puan ortalamaları ile ilgili bir araştırma yazısı geldi. Araştırmaya göre listenin başında 2.14 puanla Fenerbahçe yer alıyor. İşte detaylar…

Burak Kavuncu

Türk futbolunda bahis yapan hakemler skandalı gün geçtikçe daha da derinleşirken, gazeteci Taner Karaman’dan çok çarpıcı bir araştırma yazısı geldi. Araştırmaya göre bahis oynadığı tespit edilen hakemlerin yönettiği maçlarda takımların aldığı puan ortalamalarına ve bu hakemlerin hangi takımın maçında kaç kez görev aldığına değinildi. İşte araştırmanın sonuçları…

‘‘EN ÇOK FENERBAHÇE PUAN ORTALAMASI YAKALADI’’

Bahis oynadığı tespit edilen hakemlerin yönettiği maçlarda takımların maç başına topladıkları puan ortalaması belli oldu! 1

Gazeteci Taner Karaman’ın özel derlemesinde şu detaylar ön plana çıktı. Bahis oynadığı tespit edilen hakemlerin yönettiği maçlarda takımların maç başına topladıkları puanlar listesi; Listenin ilk sırasında 2.14 puan ortalaması ile Fenerbahçe yer alırken, Beşiktaş 1.28 ile şampiyonluk kovalayan ekipler içerisinde en aşağıda yer alıyor.

‘‘EN ÇOK TRABZONSPOR MAÇI YÖNETTİ!’’

Bahis oynadığı tespit edilen hakemlerin yönettiği maçlarda takımların maç başına topladıkları puan ortalaması belli oldu! 2

Ayrıca, bahis oynayan hakemler son 5 yılda Süper Lig'de 4.hakemlik hariç 185 kez görev aldı. Bu hakemler en fazla Trabzonspor maçlarında yer alırken (27), Beşiktaş maçlarında 20, Fenerbahçe maçlarında 15, Galatasaray maçlarında 12 kez bulundu.

‘‘BEŞİKTAŞ’TAN BELİRGİN DÜŞÜŞ’’

Bahis oynadığı tespit edilen hakemlerin yönettiği maçlarda takımların maç başına topladıkları puan ortalaması belli oldu! 3

Beşiktaş son 5 sezonda çıktığı 198 maçta 356 puan toplayıp, 1.80 puan ortalaması yakalarken, bahis listesinde adı geçen hakemlerle çıktığı maçlarda puan ortalaması 1.28 oldu. Takımın puan ortalaması %29 düşerken, Beşiktaş listede istatistiksel olarak anlamlı düşüş yaşayan ekiplerin başında geliyor.

ADI BAHİS SORUŞTURMASINDA GEÇEN ÜST KLASMAN HAKEMLER

Bahis oynadığı tespit edilen hakemlerin yönettiği maçlarda takımların maç başına topladıkları puan ortalaması belli oldu! 4

• Egemen Artun
• Mehmet Ali Özer
• Melih Kurt
• Muhammed Selim Özbek
• Seyfettin Alper Yılmaz
• Yunus Dursun
Zorbay Küçük

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
