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Bahis reklamı yapıp kaçtı mı? Yasin Obuz ifşaların ardından o gazeteciye hakaretler yağdırdı! Görüntüleri ortaya çıkınca...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
13.11.2024 10:49
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23 kişiye yapılan yasa dışı bahis reklamı operasyonunun ardından bazı sosyal medya fenomenleri ve tanınmış kişilerin de bahis reklamı yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, o isimleri tek tek ifşaladı. Yasin Obuz'un da yayınlarında bahis reklamı yaptığı görüntüleri yayınladı. İfşalar sonrası Yasin Obuz, gazeteciye hakaretler yağdırdı. Neden yurt dışında olduğunu açıkladı.

Bahis reklamı yapıp kaçtı mı? Yasin Obuz ifşaların ardından o gazeteciye hakaretler yağdırdı! Görüntüleri ortaya çıkınca...

Aralarında ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’ın da bulunduğu 16 kişi, Yasa dışı bahis reklamında yer aldıkları ve teşvikte bulundukları iddiasıyla gözaltına alınmıştı. İbrahim Yılmaz, Emirhan Karuç, Aleyna Göreci, Emircan Çelik, Ramazan Karkin, Aleksandr Menshikov, Muhammed Sümertaş, Esma Sözen, Soner Kabakçı, Yağmur Şifa Yaprak, Sefa Caner Sarıçam ile Muzaffer Zorbey Erkoçlar hâkimlik sorgularının ardından tutuklanırken ünlü isimler Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'a ev hapsi verilmişti.

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Gündemi sarsan olayın ardından da gazeteci İbrahim Haskoloğlu, sosyal medyada bahis reklamı yapan başka fenomen isimlerin olduğunu söyleyerek tek tek ifşa etmeye başladı. Görüntüleri yayınlanan ve bahis reklamı yapan isimlerden biri de Survivor ve MasterChef yarışmalarıyla tanınan Yasin Obuz'du. Ünlü ismin geçtiğimiz günlerde yurt dışına gitmesi akıllarda soru işareti bıraktı.

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HASKOLOĞLU'NA HAKARET ETTİ! AÇIKLAMA YAPTI...

Gazeteci Haskoloğlu'nun paylaşımının ardından Yasin Obuz sosyal medya hesabında yurt dışına kaçtığına dair iddialara yanıt verdi. Yasa dışı bahis operasyonundan dolayı değil, aldığı iş teklifinden dolayı 4 Kasım'da yurt dışına gittiğini söyleyen Yasin, gazetecilere "Aptal" dedi. Haskoloğlu'nun kendisini engellediğini söyleyen Obuz, "Gazeteci olmuşsun ama adam olamamışsın" sözleriyle yüklendi. Yayınladığı videoda ise "Saçma sapan ithamlar sinirimi bozdu. Yayın açacağım, açıklamamı yapacağım. Öğrenmek isteyen gelsin" diyerek İbrahim Haskoloğlu'nu da yayına çağırdı.

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"HEDEF GÖSTERİYOR"

İbrahim Haskoloğlu da Yasin Obuz'un bu paylaşımlarının ardından sosyal medya hesabında açıklama yaptı. "Yasadışı bahis siteleriyle çalıştığını ifşa ettiğim bir şahıs bana hakaret edip, hedef gösteriyor. Hayatındaki en büyük başarısı saçma sapan yarışmalarda varoşluk yaparak takipçi kazanmak olan bu tipler, gençleri zehirliyor. 'de - da' eklerinden bile haberleri yok. Umarım Yenidoğan çetesini çökerten yürekli bir savcı çıkar ve devletle alay eden bu piyonları, sahiplerini çökertir. En azından bu şahısların hesaplarını Türkiye'ye erişimini kapattırın. Ülkenin halini eleştirenleri engellemek yerine bunları engelleyin." dedi.

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Yasin Obuz
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