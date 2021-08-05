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Baht Oyunu 8. bölüm fragmanı yayınlandı! Ada’nın şirkete dönüşü muhteşem oluyor

05.08.2021 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’nin sevilen romantik komedi yapımı Baht Oyunu dizisinin 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Baht Oyunu dizisinin bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde, Ada’nın şirkete dönüşü olay oluyor. Baht Oyunu 10 Ağustos 2021 Salı akşamı Kanal D’de.

Baht Oyunu 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini genç oyuncular Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel, İdris Nebi Taşkan ve Aslı Sümen’in paylaştığı dizinin yeni bölümünde; Ada, şirkete geri dönüyor.

Baht Oyunu 8. Bölüm fragmanında; Ada'nın şirkete dönmesiyle işler çığırından çıkıyor. Bora'nın karşısına istemediği bir rakip çıkıyor! Baht Oyunu yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!

BAHT OYUNU DİZİSİ KONUSU

Bahtınızın kara olduğuna bir kere inandıysanız, makus talihi yenmek pek de kolay değildir… Ancak ilk aşık oldukları erkeklerle evlenirlerse mutluluğu yakalayacaklarına inanan ve bunu başaramamış kadınlar arasında büyüyen Ada, tam da bu işe son noktayı koymak, kaderin çarkına çomağı sokmak üzeredir ki olanlar olur.

Ada, ilk aşkı olduğuna inandığı Rüzgar tarafından terk edilir. Ada, mutluluk yolunda Rüzgar’ı geri kazanmak isterken karşısına Bora çıkar. Aşkı ve inancı arasında sıkışan Ada’yı zorlu ve romantik bir yolculuk beklemektedir.

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Aytaç Şaşmaz Baht Oyunu dizisi
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