Baht Oyunu 8. bölüm fragmanı yayınlandı! Ada’nın şirkete dönüşü muhteşem oluyor

Baht Oyunu 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini genç oyuncular Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel, İdris Nebi Taşkan ve Aslı Sümen’in paylaştığı dizinin yeni bölümünde; Ada, şirkete geri dönüyor.

Baht Oyunu 8. Bölüm fragmanında; Ada'nın şirkete dönmesiyle işler çığırından çıkıyor. Bora'nın karşısına istemediği bir rakip çıkıyor! Baht Oyunu yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!

BAHT OYUNU DİZİSİ KONUSU

Bahtınızın kara olduğuna bir kere inandıysanız, makus talihi yenmek pek de kolay değildir… Ancak ilk aşık oldukları erkeklerle evlenirlerse mutluluğu yakalayacaklarına inanan ve bunu başaramamış kadınlar arasında büyüyen Ada, tam da bu işe son noktayı koymak, kaderin çarkına çomağı sokmak üzeredir ki olanlar olur.

Ada, ilk aşkı olduğuna inandığı Rüzgar tarafından terk edilir. Ada, mutluluk yolunda Rüzgar’ı geri kazanmak isterken karşısına Bora çıkar. Aşkı ve inancı arasında sıkışan Ada’yı zorlu ve romantik bir yolculuk beklemektedir.

