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Baht Oyunu dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı! İşte Baht Oyunu 1. bölüm fragmanı, konusu ve oyuncu kadrosu

26.05.2021 02:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’nin yeni dizisi Baht Oyunu'nun 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Romantik komedi türündeki yaz dizisi Baht Oyunu'nda son olarak Hekimoğlu dizisinde rol alan Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel başrollerde oynayacak. Baht Oyunu dizisinin yayın tarihi de açıklandı. Peki Baht Oyunu dizisi ne zaman başlıyor? İşte Baht Oyunu konusu, oyuncu kadrosu ve fotoğrafları.

Kanal D’nin yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu’nun yaptığı ARC Film imzalı yeni dizisi Baht Oyunu'nun yayın tarihi açıklandı. Baht Oyunu dizisi 1. bölümüyle 15 Haziran Salı akşamı Kanal D'de olacak.

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Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Tuğba Çom, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli yer alıyor.

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Erkan Birgören ve Tuna Kıygı’nın senaristliğini yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor.

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BAHT OYUNU DİZİSİ KONUSU

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“Yaygın bir inanıştır; aşkın peşinde koşan yakalayamaz, yakalanır! Ve doğru adamla hep yanlış yerde, yanlış zamanda karşılaşılır…”

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Peki hep böyle midir?

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Baht oyunu, ilk aşkıyla mutluluğu yakalayamazsa sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan bir genç kızın hikayesini izleyicilerle buluşturuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Aytaç Şaşmaz
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