'Bak Postacı Geliyor' yarışması: 46 kişi katıldı

Bursa, Nilüfer Deresi parkurunda nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. 54. Balkan Ülkeleri Posta Dağıtıcıları Yürüyüş Yarışması seçmeleri kapsamında 46 personel, hem Türkiye’yi uluslararası yarışmada temsil edebilmek hem de kendi rekorlarını kırabilmek için 10 kilometrelik parkurda kıyasıya yarıştı.

Bursa organize edilen 54. Balkan Ülkeleri Posta Dağıtıcıları Yürüyüş Yarışması seçmeleri renkli görüntüler oluşturdu.

46 PERSONEL YARIŞMAYA KATILDI

Soğanlı Botanik Parkı Altı Nilüfer Deresi yürüyüş parkurunda düzenlenen seçmelere Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Bilecik illerinden toplam 46 PTT personeli (38 erkek, 8 kadın) katıldı.

Saat 10.30'da başlayan yarışlarda posta dağıtıcıları hem dereceye girebilmek hem de Türkiye'yi temsil edecek kadroya seçilebilmek için 10 kilometre boyunca kıyasıya mücadele etti.

Organizasyonun, kurum içi dayanışmayı artırmak, sportmenlik ruhunu geliştirmek ve personelin motivasyonunu yükseltmek amacıyla düzenlendiği belirtildi.

"KENDİ REKORUMU KIRDIM"

Kadınlar kategorisinde birinci olan Ayşe Küçük, yarış sonrası yaptığı açıklamada mutluluğunu dile getirerek şunları söyledi: "Gerçekten çok mutluyum. Bu yarışmaya 6'ncı kez katılıyorum ve bu yıl kendi rekorumu kırdım. Parkuru 29 dakikada tamamladım ve bu benim için müthiş bir süre oldu. Tüm arkadaşlarım çok iyi performans gösterdi, hepsini yürekten kutluyorum. Bu yarışmaya katılmak büyük bir özgüven gerektiriyor. Kadın sporcular olarak hepimizi ayrıca tebrik ediyorum."

"AİLE ORTAMI GİBİ BİR ATMOSFER VARDI"

Erkekler kategorisinde birinciliği elde eden Alper Çelik ise ilk kez katıldığı yarışmada derece elde etmenin heyecanını yaşadığını ifade ederek, "Bursa PTT Başmüdürlüğü'nde postacı olarak görev yapıyorum. 14 yıldır çalışıyorum ve bu yarışmaya ilk kez katıldım. Gerçekten çok keyifli ve heyecanlı bir organizasyondu. Daha önce futbol oynamamın bugün bana biraz avantaj sağladığını düşünüyorum. Birinci oldum ama burada asıl önemli olan dereceler değil. Ortamın güzelliği ve arkadaşlık çok daha değerli. Aile ortamı gibi bir atmosfer vardı. İlk kez böyle bir deneyim yaşadım ve çok mutlu oldum. Ne zaman düzenlenirse yine katılmak isterim."

Yarışma sonunda dereceye giren sporcuların Türkiye finallerinde değerlendirilerek Balkan Ülkeleri Posta Dağıtıcıları Yürüyüş Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek kadroya seçilebileceği öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kütahya’da saklı cennet! İlkbaharla ortaya çıktıKütahya’da saklı cennet! İlkbaharla ortaya çıktı
Toprak altından çıktı! Rize'de 200 yıllık hazine bulunduToprak altından çıktı! Rize'de 200 yıllık hazine bulundu

En Çok Okunan Trend Haberler
ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

(Özet) Liverpool - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Liverpool - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü yapımcı Erol Köse hayatını kaybetti! 16. kattan düştü

Ünlü yapımcı Erol Köse hayatını kaybetti! 16. kattan düştü

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

