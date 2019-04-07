Bakalım bu resimdeki anormalliği çözebilecek misiniz?

Beynimiz ve gözlerimiz bazen bize oyunlar oynayabiliyor. Çoğu detayı da bu yüzden görmezden geliyoruz. Mesela matematikte mantığımızı kullanıyoruz. Matematik işleminin haricinde dikkat de isteyen problemleri çözerken bazı detayları atlayabiliyoruz. Matematik problemleri, beyin açısından bulmaca kadar yararlı. Bir soruyu çözdükten sonra hissettiğiniz o duygu paha biçilemez. Peki bu görseldeki ayrıntıyı fark edecek kadar dikkatli misiniz?

Aşağıdaki görselde yer alan ayrıntıyı herkes gözden kaçırıyor. Eksik olan şeyi farkedebilecek misiniz? Görselde de göreceğiniz gibi 1’den 53’e kadar rakamlar var ancak içlerinden biri eksik. Sadece beş saniye içinde eksik olanı söyleyebilecek misiniz?

Bulabildiniz mi?

Eğer bulamadıysanız hemen cevabı gösterelim.

Cevap

Görselde bariz bir şekilde 11 numarası yer almıyor. Hepsi bununla bitti sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Alt sıralarda da eksik bir numara var.

Diğeri de 32 numara. Eksik numaraların ikisini de 10 saniye içinde farkedebildiniz mi? Öyleyse tebrik ediyoruz. Oldukça dikkatli birisiniz. Dikkat testini geçtiniz.

