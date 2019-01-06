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Bakan Ersoy'dan Ayasofya'da dans eden kadınla ilgili dikkat çeken açıklama!

Mehmet KILIÇARSLAN Mehmet KILIÇARSLAN
TÜRKİYE GÜNCEL  | 06.01.2019 00:06 | Son Güncelleme

Magazin dünyasının yakından tanıdığı iş kadınlarından Leyla Alaton'un, gece ziyaret ettikleri Ayasofya'da dans eden bir kadının fotoğrafını Instagram hesabından paylaşması büyük tepki gördü. Konuyla ilgili Ayasofya Müzesi ve Bakan Nuri Ersoy'dan açıklama geldi.

Bakan Ersoy'dan Ayasofya'da dans eden kadınla ilgili dikkat çeken açıklama!

Habertürk TV'de Kübra Par ile Açık ve Net programına konuk olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medyada hızla yayılan Ayasofya'nın içinde dans eden bir kadının fotoğrafı ile ilgili açıklama yaptı.

"MÜNFERİT BİR HAREKET"

Ersoy, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bir saat önce öğrendim. Güvenlik kayıtlarını da izledim. Pazar günü değerlendireceğim. Münferit bir hareket ama Ayasofya manevi değerleri yüksek bir yer. Hassas olmak lazım. Herkesin dikkatli olması lazım. Yapanın bilinçli olduğunu sanmıyorum. Bir daha böyle bir şey olmaması için gerekli önlemleri alacağız. Bununla ilgili kararları alacağız . Türkiye'nin daha büyük sorunları var." ifadelerini kullandı.

AYASOFYA MÜZESİ'NDEN AÇIKLAMA

Ayasofya Müzesi'nden yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı,

"İlgili mevzuatımız çerçevesinde müzemizde, Turizm Firmalarından gelen talepler doğrultusunda akşam saatlerinde özel açılışlar gerçekleşmektedir. Nitekim, 05 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşen akşam açılışında, ziyarete gelen bir bayan tarafından, bir bale hareketi olan 'spagat' figürü müze içerisinde yapılmış ve diğer ziyaretçiler tarafından fotoğrafı çekilmiştir. Bu husus sosyal paylaşım sitelerine yansımız ve tarafımızca konu hakkında gerekli incelemeler başlatılmıştır.

Kamuoyumuzun bilgisine saygı ile duyurulur."

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Anahtar Kelimeler:
Leyla Alaton instagram

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