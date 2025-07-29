Bakan Ersoy: TGA’nın etkin tanıtım stratejileriyle Kapadokya, MICHELIN Rehberi'nde yerini aldı

Türkiye’nin turizm destinasyonları, sadece doğal ve kültürel zenginlikleriyle değil, gastronomi alanındaki başarılarıyla da küresel ölçekte yankı uyandırmaya devam ediyor. İstanbul, İzmir ve Muğla gibi önde gelen şehirler, sahip oldukları yaratıcı mutfaklar ve yerel ürün zenginlikleriyle daha önce MICHELIN Rehberi'ne girmeye hak kazanmıştı. Şimdi ise bu prestijli listeye Kapadokya da eklendi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın etkin tanıtım çalışmaları ve destinasyon pazarlama stratejileri sayesinde Türkiye'nin gastronomi turizmindeki potansiyeli uluslararası çapta daha görünür hale geldi. Bu çalışmaların sonucunda, MICHELIN Rehberi 2026 seçkisi kapsamında Kapadokya, İstanbul, İzmir ve Muğla'nın ardından seçkiye dâhil edilen yeni destinasyon olarak kayıtlara geçti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kapadokya’nın MICHELIN Rehberi’ne alınmasının Türkiye’nin gastronomi turizmindeki yüksek seviyesini gözler önüne serdiğini vurgulayarak, “Bu kıymetli süreçte emeği olan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Kapadokya’mızı koruyarak geleceğe taşıyan Kapadokya Alan Başkanlığımız başta olmak üzere sürece katkı sunan herkese teşekkür ediyor; Kapadokya’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

MICHELIN Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec de Kapadokya’nın seçkiye alınmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, bölgenin kültürel ve gastronomik çeşitliliğinin müfettişler üzerinde derin bir etki bıraktığını söyledi. Poullennec, Kapadokya’daki restoranların yerel ürünleri ve tarımı mutfağın temel taşları olarak işlediğini vurgulayarak, “Kapadokya’nın eşsiz gastronomi dünyasını deneyimlemek, bu bölgeyi tercih etmek için bir neden daha sunuyor.” dedi.

Yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlerin kesişim noktası olan Kapadokya, Hititlerden Roma İmparatorluğu’na, Selçuklulardan Osmanlılara kadar uzanan tarihî birikimini zengin mutfağına da yansıtarak, gastronomi alanında bir cazibe merkezi hâline geldi. Tandırdan güvece, fermente lezzetlerden yöresel mezelere kadar geniş bir mutfak kültürüne sahip olan Kapadokya’daki restoranlar, artık MICHELIN müfettişlerinin dikkatini çeken destinasyonlar arasında yer alıyor.

Kapadokya’nın dâhil edildiği 2026 MICHELIN restoran seçkisi, İstanbul, İzmir ve Muğla’daki seçkilerle birlikte 4 Aralık 2025’te İstanbul’daki Four Seasons Hotel Bosphorus’ta düzenlenecek törenle kamuoyuyla paylaşılacak. Tüm seçkiye MICHELIN Rehberi’nin internet sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden erişilebilecek.

Bu gelişme, Türkiye’nin zengin mutfak mirasının uluslararası düzeyde daha da görünür kılınması açısından önemli bir adım niteliği taşıyor. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, ülkemizi dünya gastronomi sahnesinde daha güçlü bir konuma taşımaya devam ediyor.