Bakan Karaismailoğlu, Çorum'da teşkilat üyeleri ile bir araya geldi:

"Türkiye eski Türkiye değil, sayemizde artık yepyeni bir Türkiye var. Dünün endişeleri, eksikleri, öz güvensizlikleri çok gerilerde kaldı. Gençlerimiz bundan 20 yıl önce hayal bile edilemeyen bir ülkede yaşıyor. Ne var ki yaptıklarımıza aklı ermeyenler, bizi karalamaya çalışanlar da var. Elleri hiçbir iş tutmayan bu insanlar, yaptığımız köprülerin başında durup sabahtan akşama araba sayıyorlar. Kaç araba geçti, kaç kamyon geçti diye. O köprüler her geçen gün bulundukları bölgeleri nasıl kalkındırıyor, yatırımları, istihdamı nasıl artırıyor tabi görmeleri gerekiyor. Kamu kaynaklarının yanı sıra yap-işlet-devret modeli ile hayata geçirdiğimiz projelerimizi bir an önce hizmete alarak kalkınma yolunda onlarca yıl kazanmış oluyoruz. Kısa bir süre sonra, üstün nitelikle inşa edilen bu eserler, eksiksiz şekilde bakım ve onarımı yapılmış bir şekilde teker teker kamuya devrediliyor. Yani gelecek nesillerin malı oluyor. Onu da hiç kimse düşünmüyor. Türkiye dünyanın en işlek ticari koridorlarında hakimiyet kurmuş, lojistik açıdan süper güç olmuş, havada, karada, demir yolunda dünyanın köprüsü haline gelmiştir. Peki bu projeler bu yatırımlar olmazsa bu ülkenin o sorunları nasıl çözülecek?"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ülkeyi her alanda kalkındırmayı istediklerini ifade ederek, "Hepimizin dilekleri aynı. Ülkeye daha çok yabancı yatırım gelsin. İstihdam olanakları artsın. Türk lirasının değeri yükselsin. Gıda fiyatları ucuzlasın. Daha çok ihracat yapalım. Daha çok turist gelsin. Gençlerimiz daha iyi eğitim alsın. Bunların hiçbiri bir günde olmuyor. Biz bu hedeflere ulaşana kadar kıymetli Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, milletvekillerimiz, teşkilatımız, belediyelerimiz adeta uykuyu kendilerine haram etmiştir." diye konuştu,

Yaptıkları tüm çalışmaları ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için gerçekleştirdiklerine işaret eden Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bu köprüleri, bu tünelleri, bu havaalanlarını, bu limanları Türkiye'nin ekonomisini güçlü ve tam bağımsız hale getirmek, kalkınmayı doğudan batıya eşit olarak dağıtmak, gençlerimizi gelişmiş dünyadaki akranlarıyla aynı imkanlara kavuşturmak için yapıyoruz. Meyveyi, sebzeyi, buğdayı, eti daha uygun fiyata yiyelim diye dağlarımızı, ovalarımızı, yaylalarımızı dünya ile bağlıyoruz. Çiftçimizin imkanlarını genişletip, ürününü daha ucuza, daha hızlı, daha güvenli taşıması için yol yapıyoruz. Paramız değer kazansın, üretimimiz, ihracatımız, turizm gelirlerimiz artsın diye uğraşıyoruz. Bugün 'ne gerek vardı' dedikleri her adım, koyduğumuz her taş, döktüğümüz her metre asfalt bir stratejik planın parçasıdır."