Bakan Kasapoğlu'ndan 'Evde kal hareketsiz kalma' projesi için mesaj

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter hesabından bakanlığın hazırladığı kısa filmi paylaşarak, "Bu film, bizim ve sporcularımızın bütün Türkiye'ye mesajıdır. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bu süreçte herkese iyi gelmesi ümidiyle 'Evde Kal Hareketsiz Kalma' projesini başlattık. Sesimizi duyan herkesi bu iyiliğin bir parçası olmaya davet ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Milli sporcuların yer aldığı videonun içeriğinde ise "Sevdiklerimize sarılmayı, birlikte vakit geçirmeyi sizin kadar biz de özledik. Ama inanın bugünler gelip geçecek, o zamana kadar evdeyiz" ifadelerine yer verildi.
(AA)
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