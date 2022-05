Bakan Kasapoğlu, ''Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni''nde konuştu:

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "2002 öncesindeki gençlik ve spor tesislerinin neredeyse hiçbiri engelsiz tesisler niteliğinde değildi. Bakanlık olarak onların da dönüşümlerini, uygun olmayanların yeniden inşa süreçlerini, modernizasyonlarını gerçekleştirdik. Bu süreç tüm hızıyla devam ediyor." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Spor Aşkı Engel Tanımaz" Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'nde konuştu.

Engelliler Haftası nedeniyle tüm dünyada engellilere yönelik farkındalığın artmasını dileyen Kasapoğlu, "Bugün aramızda başarılarıyla hepimizin göğsünü kabartan arkadaşlarımız var. Hayatın her alanında sporda, sanatta, edebiyatta, eğitimde, iş dünyasında tüm zorluklara rağmen sergiledikleri mücadeleyle, azimleriyle örnek olan, bizlere ilham veren kardeşlerimiz var. Milletimizin göğsünü kabartanlar var, ülkemizi dünyanın pek çok yerinde temsil edenler var, şanlı bayrağımızı en yukarı çektirenler, İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinletenler var. Diliyorum ki bugün 500 özel eğitim okulu için yola çıkacak ve 1 ay boyunca ülkemizi baştan aşağı dolaşacak tırlarımız, sporla birlikte sevgiyi büyütsün. Yüzde 70 yerlilikle üretilen, 20'ye yakın sportif branşa hizmet edecek ve 81 ilimizde dağıtılacak spor malzemelerimiz, sportif altyapıyı kuvvetlendirdiği gibi aramızdaki bağı da güçlendirsin." ifadelerini kullandı.

Son 20 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sporu tabana yaymak için büyük bir gayret içinde olunduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Başımız dik, hedeflerimiz büyük, inancımız sağlam, motivasyonumuz tam. En güzel mutlulukları hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz. 2002 öncesindeki gençlik ve spor tesislerinin neredeyse hiçbiri engelsiz tesisler niteliğinde değildi.Bakanlık olarak onların da dönüşümlerini, uygun olmayanların yeniden inşa süreçlerini, modernizasyonlarını gerçekleştirdik. Bu süreç tüm hızıyla devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı sadece Engelliler Haftası özelinde değil, yılın her ayında, her haftasında, her gününde engelli vatandaşlarımıza hizmet veriyor." diye konuştu.

Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli sporcuların aldığı başarıları hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanım, şahsınızın liderliğiyle bu seviyelere ulaşıldı. Pek çok alanda gayretlerinizin meyvelerini de toplamaya başladık.İşte bunun en somut örneklerinden biri, Tokyo 2020’de tarih yazan Paralimpik Milli Takımımız. Evlatlarımız 85 milyonu gururlandırdılar, heyecanlandırdılar. Tüm Türkiye Golbol Milli Takımı'nın arkasında kenetlendi. Sevilay'la beraber nefesini tuttu. Abdullah'la birlikte raket salladı, mutluluk gözyaşları döktü. Herbiri milletimizi ortak sevinçlerde, ortak duygularda buluşturdu. Tokyo 2020’de ter döken 87 paralimpik sporcumuz, 85 milyonun mücadele ruhunu temsil ettiler. Sporcularımız da bugün bizlerle beraber. Kimi bu salonda, kimi yine ay-yıldızlı bayrağı göndere çekmek üzere müsabakada. Lakin hepsinin gönlü burada. Bizim kalbimiz de her daim onlarla. Ben bir kez daha hepsini yürekten kutladığımı ifade ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kurumlar arası iş birliğini hızlandırdığını anlatan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Yeni hükümet sistemiyle birlikte bürokrasinin, kurumsal süreçlerin hızlanmasıyla böyle etkili çalışmalar kısa zaman dilimleri içerisinde organize edilip, yönetilebiliyor. Gerçekleştirdiğimiz onlarca iş birliği gibi bu güzide çalışmada da bu fırsattan etkin bir şekilde faydalandık. İhtiyaç sahibi okullar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlendi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yerli üretim teşvikleri gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla her zaman eşgüdüm ve koordinasyon içerisindeyiz. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak ihtiyaçlara göre malzemelerin tasarımlarını, finansmanını gerçekleştirdik ve alımları sağladık. Farklı farklı engel gruplarına yönelik onlarca branşı kapsayan spor ekipmanları hazırladık. Bu çalışmada güçlü bir koordinasyon var." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, hazırlanan malzemelerin okullara ulaşacağını ancak sürecin bununla kalmayacağını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aynı zamanda özel eğitim okullarının spor altyapısında yeni bir dönemi de bugün başlatıyoruz. Paralimpik milli sporcularımız bölgelerde okullara hamilik yapacaklar. Bu okullardan yeni şampiyonların yetişmesi için ilham verecekler, yol gösterecekler, onları yönlendirecekler, okullardaki gençlerimize tecrübe aktarımı gerçekleştirecekler. Antrenörlerimiz okullarda özel çalışma programları uygulayacaklar. Hep birlikte yetenekleri keşfedeceğiz ve onları en modern altyapıyla uluslararası salonlara, sahalara, kortlara, pistlere hazırlayacağız. Engelleri sporla, gayretle, azimle aşmaya, tüm imkanlarımızı gençlerimiz için seferber etmeye devam edeceğiz. Çünkü spor aşkı engel tanımaz."