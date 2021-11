Bakan Kasapoğlu, Uluslararası Bilardo Kompleksi'nin açılış törenine katıldı:

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gölbaşı Belediyesi ile Türkiye Bilardo Federasyonu iş birliğiyle inşa edilen Uluslararası Bilardo Kompleksi'nin açılış törenine katıldı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan bilardo kompleksinin Türk sporuna çok önemli hizmetler vereceğine inandığı kaydeden Kasapoğlu, sporun tüm branşlarına eşit mesafe olduklarını belirterek, "Her alanda iddiamızı, altyapıdan sanayiye, eğitimden ulaştırmaya ortaya koyduğumuz gibi, sporda da hizmet çıtamızı her geçen gün daha yukarılara taşıyacağız." dedi.

Tesiste birçok ulusal ve uluslararası turnuvanın gerçekleştireceğini anlatan Bakan Kasapoğlu, "Bilardo olimpik bir branş olma yolunda. Tahmin ediyorum ki 2028 Olimpiyatları'nda olimpik branş olarak tanınması yüksek ihtimal. Biz de şimdiden çocuklarımızı, gençlerimiz yetiştireceğiz." diye konuştu.

Kasapoğlu, başkent Ankara'da her hafta bir tesis açılışı yaptıklarını belirterek, "Ankara göz bebeğimiz, başkentimiz. Her bir karışı ayrı kıymetli. Belediyelerimizle iş birliği yapmak, tüm ilçelerine hizmet etmek bakanlığımız açısından ayrı bir heyecan. Geçen hafta Mamak'a hizmet eden bir tesis açtık. Bugün de şükürler olsun Ankara'mızın güzide semtlerinden Gölbaşı'na hizmet etmek için buradayız. Gençlerimizi yeni bir eserle, yeni bir hizmetle buluşturmanın heyecanı içerisindeyiz. Bilardo tesisimizin hem Türk sporuna hem de uluslararası organizasyonlara çok özel hizmetler yapacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

- "Ekmiş olduğumuz tohumlar meyve vermeye başladı"

Bakan Kasapoğlu, Ankara'da tesisleşme çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini, bir taraftan da yeni hedefler ortaya koyduklarını söyledi.

"Ekmiş olduğumuz tohumlar meyve vermeye başladı." diyen Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bundan sonra da Gölbaşı'nda olsun, diğer ilçelerde olsun Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi tesisleşme hamlelerimize devam edeceğiz. Diğer taraftan, yeni hedefler koyarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu aziz millet her şeyin en iyisine layık. El ele, gönül gönüle verip, eserlerimizi ortaya koyacak, gençlerimizin önünü açacağız. Hizmet çıtamızı her geçen gün daha yukarı taşıyacağız. Eserlerimizle, gençlik tesislerimizle her zaman gençlerin yanındayız. Onlarla birlikte olmaya devam edeceğiz."

- "Türkiye sadece bu coğrafyanın değil, insanlığın umudu"

Türkiye'nin gelişmeyi sürdüreceğini belirten Kasapoğlu, "Türkiye sadece bu coğrafyanın değil, insanlığın umudu bir ülke. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde tüm güç odaklarına dünyanın 5'ten büyük olduğunu haykıran bir Türkiye var. Önüne ne tuzaklar kurarlarsa kursunlar, ne engeller çıkarırlarsa çıkarsınlar, Türkiye, Cumhur İttifakı'nın gücüyle, milletimizle birlikte yoluna devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, Tokyo 2020'de Türkiye'nin önemli başarılar elde ettiğini anımsatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tokyo 2020'de sporcularımız bizleri gururlandırdı. Bu sevinç ve heyecanı arttırmak için yeni tesisler yapıyoruz. Sporu 1-2 branştan ibaret görmüyoruz. Bugün burada bulunmamızda bunun kanıtı. Bu tesisle bilardo, çok özel bir yere sahip olacak. Türk sporcuların yanı sıra, dünyanın dört bir yanından gelecek bilardoculara da ev sahipliği yapılacak. Bu vesileyle federasyon başkanımıza ve Gölbaşı Belediye Başkanı'mıza değerli katkıları nedeniyle özellikle teşekkür ediyorum."

- Türkiye'nin ilk bilardo kompleksi

Türkiye Bilardo Federasyonu Uluslararası Spor Kompleksi, 2 katlı olarak 2 bin 500 metrekarelik bir alandan oluşuyor.

Federasyon merkezinin de bulunduğu binada, personel odaları, yemekhane, dinlenme salonu, hakem odaları, soyunma odaları, kafeterya ve turnuva salonu yer alıyor. 8 masanın yer aldığı turnuva salonu, 500 seyirci kapasitesine sahip. Kompleks, Dünya Kupası turnuvalarının yapılabileceği şekilde dizayn edildi.