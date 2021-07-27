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Bakan Koca paylaştı! Beyazıt Öztürk'ten aşı çağrısı

27.07.2021 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadelede yürütülen aşılama kampanyası kapsamında sanatçı Beyazıt Öztürk'ün yer aldığı kamu spotu hazırlandı. Yayınlanan videoda Öztürk, "Bilime ve aşıya güvenin" dedi

Bakan Koca paylaştı! Beyazıt Öztürk'ten aşı çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan, Öztürk'ün vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı. Öztürk, kamu spotunda, "Hiçbirimizin yapısı birbirimizden ayrı kalmaya, hayatı kısıtlamalarla yaşamaya uygun değil. Bugünleri bir daha yaşamamak için aslında yapmamız gereken şey çok basit. Normalleşmek için bilime ve aşıya güvenin." çağrısında bulundu.

Videoda, salgın hastalıkları kontrol altına almanın en etkili yolunun aşı olduğu vurgulandı.

Bakanlık tarafından Kovid-19'la mücadelede başlatılan aşılama kampanyasına, bugüne kadar birçok ünlü isim kamu spotlarında rol alarak destek verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca Beyazıt Öztürk koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) Sağlık Bakanı
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