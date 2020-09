Bakan Kurum, Elazığ'daki depremzedeler için inşası süren konutlarla ilgili değerlendirme yaptı:

Her depremde, selde, heyelanda vatandaşlarla bir ve beraber olmak suretiyle projeleri onlarla birlikte gerçekleştirdiklerini aktaran Kurum, sevinci de hüznü de acıyı da vatandaşlarla beraber yaşadıklarını, gereken her türlü adımı da yine onlarla attıklarını söyledi.

- "Nüfusun yaklaşık yüzde 70'i deprem bölgesinde yaşıyor"

Kurum, "Hem Elazığ hem Malatya'da yapılan işlerin mali tutarı yaklaşık 7 milyar lira. İnşallah bu projeleri gerçekleştirdiğimizde Elazığ'ımızı ihya ve inşa etmiş olacağız." diye konuştu.

Depremle yaşamanın öğrenilmesi gerektiğine işaret eden Kurum, Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 70'inin deprem bölgesinde yaşadığını aktardı.

Kurum, Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm hedefiyle yola çıktıklarını ve hemen hemen her ilde bu projelere rastlamanın mümkün olduğunu bildirerek, sadece kentsel dönüşüm projesi değil millet bahçeleriyle, sosyal donatılarıyla da vatandaşın yaşam kalitesini yükseltecek her türlü adımı atmaya gayret gösterdiklerini vurguladı.

Köylerde ve şehir merkezinde inşaatların hızlı bir şekilde devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

"83 milyon vatandaşımız depremden sonra destekleri ve duaları ile Elazığ ve Malatya'nın yanında oldu. Bölgede çalışmalar süratli bir şekilde yürütüldü. Kaybettiğimiz canların hüznünü, kederini birlikte yaşadık. İnşallah bugün ilk konutlarımızı söz verdiğimiz o bir yıldan önce bitirmenin sevincini, mutluluğunu tüm Elazığlı kardeşlerimizle yaşıyoruz. Şimdiden tüm konutlarımız Elazığ ve Malatya'mız için hayırlı olsun. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle vatandaşımıza bitirmiş olduğumuz, söz verdiğimiz konutların teslimlerini yapacağız."