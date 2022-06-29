Bakan Kurum, Kastamonu'da selden etkilenen bölgelerde incelemede bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Abana, Çatalzeytin ve İnebolu ilçelerini ziyaret etti.

Abana ilçesinde selden etkilenen bölgelerde inceleme yapan Kurum, vatandaşlarla da sohbet etti. Yetkililerden bilgi alan Kurum, bölgede yürütülecek çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Kurum, ardından Çatalzeytin ilçesinde sel nedeniyle hasar gören istinat duvarı ile Kızılcakaya köyünde yıkılan köprüleri inceledi.

Daha sonra İnebolu ilçesine bağlı Özlüce köyüne giden Kurum, sel nedeniyle zarar gören bazı köy yollarında incelemede bulundu.

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