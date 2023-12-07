Bakan Tekin'den ders süreleriyle ilgili açıklama! Dersler kısalıyor mu?

‘Okullarda ders süresi kısalacak mı?’ sorusunun cevabı merak edilirken beklenen açıklama geldi. Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, müfredat değişikliği ve ders süreleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

DERS SÜRELERİ KISALACAK MI?

Bakan Tekin, çalışmalarına devam edilen müfredat değişikliğine ilişkin şunları kaydetti.

Ders sürelerinde kısalma olmayacak. Sadeleştirme müfredatta olacak. Yeni müfredat ile ilgili açılmalarda sona yaklaştık. Bir dahaki Kabine toplantısına kadar müfredat değişikliğinin detaylarını paylaşacağız.

SADELEŞTİRME VURGUSU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredat değişikliğini tüm sınıfları kapsayacak şekilde çalıştıklarını belirterek, "Söz konusu değişiklikle çocuklarımıza gereksiz, düzeylerinin üstünde bir bilgi yüklemesi yapmayacağız, derslerin tamamında sadeleşme olacak." bilgisini vermişti.

İlkokul, ortaokul, lisede tekrar eden konular bulunduğunu vurgulayan Tekin, bu konuları sadeleştirmek veya çıkartmak üzerine çalışmaları yoğunlaştırdıklarını, bazı konuların da pedagojik usullerle anlatılmadığını, lisede anlatılan konu ya da ilkokulda anlatılan konunun birbirini tamamlamadığını ifade etmişti.







