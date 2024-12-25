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Bakan Tekin'den öğretmen adaylarına 'mülakat' yanıtı: "Gereğini yaparız" diyerek o yolu işaret etti!

25.12.2024 14:54
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçtiğimiz ay gerçekleştirilen 20 bin öğretmen atamasının ardından mülakatlarda elenen öğretmen adaylarıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tekin mülakatlarla ilgili olarak 'Hukuksuzluk, adaletsizlik, haksızlık' olduğu iddia ediliyorsa öğretmen adaylarının Bakanlık veya yargı organlarına başvurularını yapabileceklerini ifade etti. Bakan Tekin geçtiğimiz günlerde öğretmen adayları tarafından protesto edilmişti.

Bakan Tekin'den öğretmen adaylarına 'mülakat' yanıtı: "Gereğini yaparız" diyerek o yolu işaret etti!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tekin, öğretmen atamalarındaki mülakatta mağduriyet yaşadığını söyleyen adayların, itiraz sürecini değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

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BAKAN TEKİN ÖĞRETMEN ADAYLARINA YARGI YOLUNU İŞARET ETTİ

Bakan Tekin gazetecilerin öğretmen adaylarının mağduriyetiyle ilgili soruya, "Mülakatlarla ilgili hukuksuzluk, adaletsizlik, haksızlık olduğunu iddia eden arkadaşımız varsa resmi olarak bize ya da yargı organlarına başvururlarsa biz gereğini yaparız." dedi.

Mülakat sürecinin nasıl uygulandığını anlatan Tekin, "Ne aday jüri üyelerini tanıyor, ne jüri üyeleri adayı tanıyor. Kimsenin erişebileceği bir bilgi değil. Aday arkadaşımıza verilen soruların, elektronik ortamda kendisinin belirlediği sorunun cevabı, jüri üyeleriyle de paylaşıldı. Jüri üyeleri adaydan hangi cevabı beklediklerini işaretledi. Böyle bir mülakat ortamı oldu. Tablo böyleyken bir mağduriyet olabilmesi için hukuksuzluğun olması lazım. Burada bir hukuksuzluk yok." açıklamasında bulundu.

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PROTESTO EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen 20 bin öğretmen ataması kapsamında mülakatlarda elenen öğretmenler, mağduriyetlerinin son bulması için mücadelelerini sürdürüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı önünde ek atama talep ederek mağduriyetlerinin giderilmesini bekleyen öğretmen adayları son olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in programında seslerini duyurmaya çalışmıştı.

Bakan Tekin’in Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ndeki programında bir grup atama mağduru olduğunu iddia eden öğretmen protesto gerçekleştirmişti. Mülakat mağduru öğretmenlere Bakan Tekin’in korumaları müdahale etmişti.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN MAAŞLARI NEDEN GECİKTİ?

Tekin, ücretli öğretmenlerin maaşlarının neden geciktiğinin sorulması üzerine, her yıl başında dersler için bir limit belirlediklerini ve buna göre ödeme aldıklarını aktardı.

Yıl içinde tanımlanan limitin üzerine çıkabildiklerini kaydeden Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üzerine çıkıldığı zaman Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bizim taleplerimizi karşılar. CHP'nin Anayasa Mahkemesine bütçe üzeri ödemelerle ilgili açtığı iptal davası neticesinde bizim bütçe üzerinde ödenen ücretlerle ilgili bütçe sorunu ortaya çıktı. Bu bütçe sorununu çözmeye çalıştık. Problem buradan kaynaklandı. Bu problemin bütçe kısıtı ve tasarruf tedbirleriyle ilişkisini kurmak yanlış. Bu arkadaşlarımızın bütün problemleri çözülmüş durumda. İlgili yerlere kaynaklar aktarıldı, bugün veya yarın hepsi ücretlerini almış olacaklar."

TÜRKİYE'DE 1 MİLYONA YAKIN SURİYELİ ÖĞRENCİ VAR

Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin dönüş sürecini İçişleri Bakanlığından aldıkları veriler ışığında sürekli takip ettiklerini vurgulayan Tekin, dönüş sayılarına göre tedbirler alacaklarını belirtti.
Suriye'deki eğitim-öğretim süreçlerine de destek vereceklerini dile getiren Tekin, Dışişleri Bakanlığı üzerinden program oluşturma, öğretmen yetiştirme ve diğer konularda üzerlerine düşeni yapacaklarının altını çizdi.

Bakan Tekin, son rakamlara göre, 900 bine yakın Suriyeli öğrencinin, Türkiye'de eğitim gördüğünü de bildirdi.

Konya'daki bir okul etkinliğindeki görüntüler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Tekin, Bakanlığa bağlı 65 bin okulun olduğunu hatırlattı. Bu okulların her birinde rahatsız eden olaylarla karşı karşıya kalabileceklerini söyleyen Tekin, "Bir tane okulda karşı karşıya kaldığımız problemin 65 bin okula mal edilmesi doğru değil. Biz bu tür haberler üzerine il müdürlüğümüz üzerinden gerekli incelemeleri başlatıyoruz. Soruşturma açıyoruz. Gerekli cezaları veriyoruz. İl müdürlüğümüz tarafından inceleme süreci başlatıldı. Teftişe dönüşmesi gerekirse gereğini yaparız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
atama Öğretmen meb yusuf tekin
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