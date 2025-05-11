Bakan Tekin'in "Megaloman çocuksun" dediği öğretmenden açlık grevi kararı! "Terör örgütüyle ilişkiliysem ihbar saymak zorundasınız"

Zeytinburnu Belediyesi'nin düzenlediği ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katıldığı 19. Kitap Okuma Yarışması'nda Bakan Tekin ile mülakat mağduru bir öğretmen olduğunu söyleyen Özkan Özdemir arasındaki 'mülakat' tartışması ses getirdi.

BAKAN TEKİN'E İSYAN ETTİ: MÜLAKAT ZULMÜNDE ACI ÇEKTİK

Programda mülakat mağduru olduğunu söyleyen Özkan Özdemir, Tekin'e "188 gündür sizi bekliyoruz, 5 dakika da siz bizi bekleyin. Bizler mülakat mağduru öğretmenler olarak kapınızda bekledik. Bizimle yüzleşmek yerine toplumu, kamuoyunu algılarla manipüle ettiniz. Bizler mülakat zulmünde acı çektik. Kar demeden, boran demeden kapınızda bekledik. Bizim adımıza siyasetçilere cevap verdiniz. Ama bizimle cevaplaşmak, bizimle hesaplaşmak noktasında..." ifadelerini kullandı.

BAKAN TEKİN: "O KADAR MEGALOMAN BİR ÇOCUKSUN Kİ..."

Bakan Tekin "Bitti mi?" diye sorunca "Bitmedi sayın bakan" diyen öğretmene Tekin, "O zaman dışarıda bekle, konuşalım oldu mu?" dedi.

"AHLAKSIZCA VE TERBİYESİZCE BİR TAVIR"

Öğretmen salondan çıkarılırken Bakan Tekin şöyle konuştu: "En az 30 defa sizlerle konuştuk. Sen o kadar megaloman bir çocuksun ki seninle konuşmamayı diğerleriyle konuşmak gibi algılıyorsun. Bu tavrın terbiyesizce ve ahlaksızca bir tavır.

"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞ"

Sevgili misafirler bu arkadaşımızın tavrı şu. Ne tür yapılarla, hangi tür terör örgütleriyle, nasıl ilişkisi olduğu istihbarat raporlarıyla ortaya çıkmış. Evet, eylem yapıyor. Fakat bu durumda olup, mağdur olduğunu iddia eden en az 30 farklı grupla bizzat kendim randevu verdim, çok değişik ortamlarda konuştuk. Ama bu arkadaşımız üstten bakan, o kadar megaloman ki illa kendisiyle görüşeceğiz ve kendisini o kadar farklı yerde görüyor ki herkesi kendi temsil ediyormuş gibi algılıyor."

AÇLIK GREVİ KARARI ALDI

Bakan Tekin'in bu sözleri üzerine Özdemir açlık grevine gireceğini duyurdu. Sosyal medya hesabından "Tüm devlet kurumlarına açık çağrıda bulunuyorum" diyen Özdemir şunları kaydetti:

"MİLLİ EĞİTİM BAKANI TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İLİŞİĞİM OLDUĞUNU SÖYLÜYOR, İHBAR SAYMAK ZORUNDASINIZ"

Türkiye Cumhuriyetinin Milli Eğitim Bakanı tarafından da ifade edildiği üzere terör örgütleriyle ilişiğimin olduğu söyleniliyor.

Bakan Bey’in bu ifadesini bir ihbar saymak zorundasınız. Terör örgütleriyle ilişiği olan birisinin toplumda elini kolunu sallayarak gezmesine müsaade edemezsiniz. Bu iddialar doğruysa buyrun evimde oturuyor olacağım. Tutuklamanız için elinizi kolunuzu bağlayan yok.

"BAKAN BENDEN ÖZÜR DİLEMEDİKÇE SÜRESİZ AÇLIK GREVİNE BAŞLAYACAĞIM"

Aksi halde pazartesi gününde başlamak üzere Milli Eğitim Bakanı tarafından şahsımdan özür dilenmediği sürece süresiz açlık grevine başlayacağım.

Ben bu dünyada onurum ve haysiyetimle yaşadım. Kendine bahşedilmiş bir koltuktan güç alarak çamur at izi kalsın diyen bir zatın itibar suikastine boyun eğmeyeceğim."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır