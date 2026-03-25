Bakan Yumaklı duyurdu: Kayseri pastırması AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kendine has aroması ve karakteristik tadıyla Kayseri pastırmasının, Avrupa Birliği (AB) tescili alan 46'ncı coğrafi işaretli ürün olduğunu bildirerek, "Eşsiz lezzetlerimizi küresel markalara dönüştürmeye, coğrafyamızın mirasına sahip çıkmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Kayseri'nin asırları aşan lezzetinin, şimdi sınırları aştığına işaret eden Yumaklı, kendine has aroması ve karakteristik tadıyla Kayseri pastırmasının, AB tescili alan 46'ncı coğrafi işaretli ürün olduğunu aktardı.

Bakan Yumaklı, "Eşsiz lezzetlerimizi küresel markalara dönüştürmeye, coğrafyamızın mirasına sahip çıkmaya devam ediyoruz. Kayseri'ye, emek veren tüm üreticilerimize ve ülkemize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre, Kayseri pastırması, özel çemenle kaplı dış yüzeyi, karakteristik kırmızı rengi ve kendine has üretim tekniğiyle biliniyor.

