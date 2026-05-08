Yemeğin üstüne hemen çay içenler dikkat! Uzmanından kritik uyarı

Türkiye, kişi başına çay tüketiminde dünyada ilk sıralarda yer alıyor. Kahvaltıdan iş hayatına, misafirlikten yemek sonrasına kadar çay içmek adeta bir kültür haline gelmiş durumda.

Sedef Karatay Bingül

Türkiye’de çay, kahvaltıdan akşam yemeğine kadar sofraların vazgeçilmezi olmaya devam ederken, Prof. Dr. Canan Karatay yemek sonrası çay tüketimi konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Karatay, özellikle yemeklerin hemen ardından içilen çayın, demir emilimini azaltarak kansızlığa yol açabileceğini belirtti.

CANAN KARATAY’DAN KANSIZLIK UYARISI

Prof. Dr. Canan Karatay, toplumda yaygın görülen halsizlik ve kansızlık (anemi) sorununa dikkat çekerek, yemekten sonra hemen çay içilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Yaygın bir alışkanlık olan maden suyu içmenin ise bir zararı olmadığını söylemişti.

Kaya tuzu gargarası yapılmasını tavsiye eden Karatay, şeker isteğini azalttığını da ekledi.

ÇAYDAKİ TANEN MADDESİ VE DEMİR EMİLİMİ

Uzmanlara göre çayın içinde bulunan tanen maddeleri, besinlerle alınan demirin vücut tarafından emilmesini azaltıyor. Bu durum özellikle demir açısından zengin gıdalarla birlikte çay tüketildiğinde daha belirgin hale geliyor.

HANGİ BESİNLERLE RİSK ARTIYOR?

Kırmızı et, mercimek ve ıspanak gibi demir açısından zengin besinlerle birlikte çay içildiğinde vücudun demirden yeterince faydalanamadığı belirtildi. Bu durum uzun vadede kansızlık riskini artırabiliyor.

YEMEK SONRASI ÇAYIN DİĞER ETKİLERİ

Uzmanlar yemek sonrası hemen çay içmenin yalnızca demir emilimini değil, sindirim sistemini de etkileyebileceğini belirtti.

  • Hazımsızlık ve şişkinliği artırabilir
  • Reflü şikayetlerini kötüleştirebilir
  • Özellikle çocuklar, hamileler ve anemi riski olan kişiler için daha riskli olabilir

UZMANLARDAN ÖNERİ: 1 SAAT KURALI

Beslenme uzmanları, yemeklerden sonra çay içmek için en az 1 saat beklenmesini öneriyor. Böylece hem demir emilimi korunuyor hem de çayın olası olumsuz etkileri azaltılıyor.

Alternatif olarak yemek sonrası ılık su, ayran veya bitki çayı tüketimi öneriliyor.

