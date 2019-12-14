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Bakanlığın sansür uyguladığı Aleyna Tilki’den ‘manidar’ paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.12.2019 15:03 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ilham veren gençlerin ödüllendirildiği "30 Altı 30" etkinliğinde ismini listeden kaldırdığı Aleyna Tilki, yaşananlara sosyal medyadan reaksiyon gösterdi.

Bakanlığın sansür uyguladığı Aleyna Tilki’den ‘manidar’ paylaşım

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın sponsor olduğu Forbes dergisinin Türkiye’nin ilham veren gençlerini ödüllendirmek için düzenlediği “30 Altı 30″da Aleyna Tilki krizi yaşanmıştı. Bakanlık, Aleyna Tilki’ye ödül verilmediğini açıklamış, resmi siteden yayınladığı listede de Aleyna Tilki’nin ismini silmişti. Böylece 30 kişiden oluşması gereken o listede 29 kişi yer almıştı. Ancak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun katıldığı ödül töreninde Aleyna Tilki’nin de isminin ödül alanlar arasında yer aldığı dikkat çekmişti.

Yaşanan bu krizin ardından Aleyna Tilki’nin yorumu merakla bekleniyordu. Genç şarkıcı, Instagram hesabından ödülü aldığını belirten bir paylaşımda bulundu.

aleyna-tilki


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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki bakanlık sansür

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Aleyna çok yetenekli bir kız ama karakterinden dolayı sevilmiyor pek mesela kliplerini izlemeyi seviyorum ama konuşunca falan batıyor resmen sus işini yap sadece sevil iz bırak .
Güzelim ülkeyi 20 senede hale getirdiniz be
forbes dergisinin kim olduğunu biliyoruz seninde kimin hizmetinde olduğunun farkındayız rahat ol sen
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