Bakanlık açıkladı! Türkiye'de satışı yasaklanan yiyecekler belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye’de satışa sunulacak “yeni nesil gıdalar” için kapsamlı bir düzenlemeyi yürürlüğe aldı. Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği” ile birlikte, daha önce Türkiye’de yaygın şekilde tüketilmeyen birçok ürün artık özel denetime tabi tutulacak.

Gökçen Kökden

Yeni düzenlemeye göre özellikle böcek kaynaklı içerikler ile domuzdan elde edilen bileşenler taşıyan hiçbir yeni gıda ürününe Türkiye’de onay verilmeyecek.

31 ARALIK 2025 DETAYI DİKKAT ÇEKİYOR

Yönetmelikte yer alan düzenlemeye göre, 31 Aralık 2025 tarihinden önce Türkiye’de ticari olarak piyasaya sunulmayan veya yaygın tüketimi bulunmayan yiyecek ve içecekler “yeni gıda” kategorisinde değerlendirilecek.

Bu kapsamda laboratuvar ortamında geliştirilen alternatif ürünler başta olmak üzere pek çok yeni nesil gıda için ayrı inceleme süreci uygulanacak. Ancak hali hazırda farklı mevzuatlarla düzenlenen:

  • genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO),
  • gıda enzimleri
  • ve mevcut katkı maddeleri

bu yönetmeliğin dışında tutulacak.

HANGİ ÜRÜNLER 'YENİ GIDA' SAYILACAK?

Yeni düzenleme kapsamında özellikle gelişen teknolojiyle birlikte ortaya çıkan birçok ürün artık özel değerlendirmeden geçecek.

Bakanlığın çerçevesini çizdiği “yeni gıda” örnekleri arasında şunlar yer alıyor:

Hücre ve doku kültürüyle laboratuvar ortamında üretilen yapay et ürünleri,
Alg, mantar veya mikroorganizmalardan elde edilen alternatif gıdalar,
Nanoteknoloji kullanılarak geliştirilen gıda ürünleri,
Yapısı değiştirilmiş yeni moleküler içerikler,
Daha önce yalnızca takviye edici gıda olarak kullanılan bazı maddelerin normal yiyeceklere eklenmiş halleri.

BAKANLIK 3 TEMEL ŞART KOYDU

Türkiye’de satış izni almak isteyen yeni nesil gıda ürünlerinin belirli kriterleri karşılaması gerekecek.

Buna göre bir ürünün:

*** insan sağlığı açısından risk taşımadığının bilimsel olarak kanıtlanması,

  • tüketiciyi yanıltıcı özellik taşımaması,
  • ve besin değerinin geleneksel ürünlerden daha düşük olmaması
  • **
    zorunlu olacak.

Özellikle böcek ve domuz kaynaklı içerik taşıyan ürünlerin ise doğrudan reddedileceği belirtildi. Bu ürünlerin “izinli ürünler listesine” dahil edilmesi mümkün olmayacak.

ŞİRKETLERE YENİ SORUMLULUKLAR

Yönetmelikle birlikte üretici ve ithalatçı firmalara da önemli yükümlülükler getirildi. Firmalar, piyasaya sürmek istedikleri ürünlerin “yeni gıda” kapsamına girip girmediğini önceden belirlemek zorunda olacak.

Tereddüt yaşanan durumlarda ise Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne resmi başvuru yapılacak.

Başvuru dosyaları ilk etapta 45 iş günü içinde incelenecek. Ön değerlendirmeyi geçen ürünler daha sonra uzman bilim insanlarından oluşacak Bilimsel Komisyon’a gönderilecek. Bilimsel Komisyon’un, halk sağlığı açısından risk taşıyıp taşımadığını belirlemek amacıyla ürünleri yaklaşık 9 ay boyunca detaylı şekilde değerlendireceği belirtildi.

Laboratuvar incelemeleri ve teorik analizlerin ardından hazırlanacak güvenlik raporu doğrultusunda ürünlerin Türkiye’de satışına izin verilip verilmeyeceğine karar verilecek.

