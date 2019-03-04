Bakanlık devreye girdi! Artık cezası olacak

Erzurum'un Oltu ilçesinde yer altından çıkarıldıktan sonra başta tespih olmak üzere çeşitli süs ve takı eşyası olarak üretilen kara elmasın sertifikalı olarak satılması için çalışma başlatıldı. Son yıllarda ithal edilen Rus taşının Oltu taşına büyük darbe vurduğunu belirten Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, esnafın da talebiyle bir proje hazırladıklarını söyledi. Bazı iş yerlerinde Oltu taşı yerine Rus taşı satıldığını bunun Erzurum'a zarar verdiğine dikkat çeken Almaz, "Bu durum Oltu taşının haklı şöhretine gölge düşürüyordu. Biz istedik ki Oltu taşı satıcılarını sertifika verelim. Sertifikası olmayan satış yapamasın" dedi.

Esnafın, konunun uzmanı hocalar tarafından eğitime alınacağını belirten Almaz, eğitim sonrası sertifika verileceğini bildirdi. Esnafın artık iş yerinde yapacağı satışlarda Oltu taşını sertifikalı yapacağını vurgulayan Almaz, "İsteyen Rus taşı ürün de satacak ama bunun Rus taşı olduğunu bildirmek zorunda. Biz burada gerçek Oltu taşının değerini korumak istiyoruz. Sertifika süreci başladıktan sonra esnafa yönelik denetimlerimiz de olacak. Denetimden başarıyla geçene teşekkür edeceğiz, sertifikalı taş satmayan iş yerlerine de cezai müeyyidemiz olacak" diye konuştu.