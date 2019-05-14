YEMEK

Bakanlıktan uyarı geldi! Sakın yemeyin

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 14.05.2019 10:32 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de yağışların artması ile birlikte mantar zehirlenme vakalarında artış gözlendiğini, doğal alanlarda yetişen mantarlar yerine bandrollü kültür mantarlarının tercih edilmesi gerektiğini açıkladı.

Bakanlıktan uyarı geldi! Sakın yemeyin

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Danışma Merkezine 1 Nisan-13 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılan zehirlenme başvurularında 2018 yılına oranla yüzde 34 artış görüldüğü bildirildi. Bu sürede Ulusal Zehir Danışma Merkezine 298 vaka başvurulduğu kaydedilen açıklamada, en çok artış görülen illerin Konya, Karaman, Denizli, Mersin, İstanbul, Çorum, Burdur ve Isparta olduğu belirtildi.

'Ölümle sonuçlanan belirtiler görülebilmekte'

iStock-862291202 (2)

Mantar zehirlenmesi belirtilerinin mantarda bulunan zehrin niteliğine göre mantarın yenmesini takiben 2 ile 6 saat içinde ortaya çıktığı kaydedilen açıklamada, "2 saat içinde sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarma, ağızda metal tat duyusu, bulantı, kusma, terleme; bazı türlerin yenmesinden 6 saat sonra ise bulantı, kusma, ishal, ateş, çarpıntı, karın ağrısı, karaciğer-böbrek fonksiyon bozuklukları ve hatta ölümle sonuçlanan zehirlenme belirtileri de görülebilmektedir" denildi.

'Ambalajlı olan mantarlar tercih edilmeli'

Vatandaşların doğada yetişen mantarları kesinlikle tüketmemeleri istenilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Tüketme durumunda zehirlenme belirtileri görülmesi halinde vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir. Panzehirler, Ulusal Zehir Danışma Merkezi tarafından hastanelerde kullanılmak üzere hazır bulundurulmaktadır. Mantar zehirlenmelerinden korunmak için; doğal alanlarda yetişen mantarlar yerine bandrollü kültür mantarları tercih edilmelidir. Ancak, bu mantarların yetiştiği ortam itibarıyla bazı mikroorganizmalar mantarların üzerinde bulunabilir. Mikroorganizma bulaşmış mantarların çiğ olarak yenmesi sonucunda çok hafif mide ve bağırsak şikâyetlerinin gelişebileceği de unutulmamalıdır. Ayrıca mantar alırken ambalajlı olan mantarlar tercih edilmeli ve ambalajında tüketiciyi bilgilendirmeye yönelik bilgilerin yer aldığı etiketlerin olup olmadığına da dikkat edilmelidir."

Dünyanın en derinine daldı! Bakın oradan ne çıktıDünyanın en derinine daldı! Bakın oradan ne çıktı
Çok sık yapıyoruz! Meğer zararı sadece ona değil...Çok sık yapıyoruz! Meğer zararı sadece ona değil...
Sahurda tok tutuyor iftarda tatlı oluyor!Sahurda tok tutuyor iftarda tatlı oluyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mantar zehirlenmesi zehirli mantar

En Çok Okunan Haberler

Uzmanlar uyarıyor: Plasenta yemenin yararı yok zarar bile verebilir!

Uzmanlar uyarıyor: Plasenta yemenin yararı yok zarar bile verebilir!

Çukur'da şok final sahnesi! Kim öldü?

Çukur'da şok final sahnesi! Kim öldü?

Survivor'da Nusret sürprizi! O isimle yarıştı!

Survivor'da Nusret sürprizi! O isimle yarıştı!

İftariyelik silah, kama ve ibrikler göreni şaşırtıyor

İftariyelik silah, kama ve ibrikler göreni şaşırtıyor

Hem sahur hem de iftarda içerseniz...

Hem sahur hem de iftarda içerseniz...

Sadece Ramazan ayında çıkıyor! Kargoyla Türkiye'nin her bir yanına...

Sadece Ramazan ayında çıkıyor! Kargoyla Türkiye'nin her bir yanına...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bebekler için ‘süper besin’ prebiyotik hangi yiyeceklerde var?

Mucize besin bebekleri hastalıklara karşı koruyor

Ramazan boyunca neden papatya çayı içmelisiniz?

Ramazan boyunca neden papatya çayı içmelisiniz?

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Güliter: "Sıcak havalarda gıdaların temizliğine dikkat edin"

Yaz aylarında o hastalık artıyor! Sebebi ise herkesi şaşırtıyor

Blender'dan geçirmemeniz gereken 10 yiyecek

Çok sık yapıyoruz! Meğer zararı sadece ona değil...

Konyalılar Ramazan'da sofralardan eksin etmiyor

Sahurda tok tutuyor iftarda tatlı oluyor!

Karpuzu çekirdeğiyle yiyenlere güzel haber: Karpuz çekirdeğinin 9 faydası

Sakın atmayın ve haşlayın...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.