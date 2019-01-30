Bakarken neredeyse gözyaşı döktürecek 8 başarısız yemek örneği

Sakın kendinize haksızlık yapmayın sevgili okur, şu yemek fotoğraflarını gördükten sonra ne kadar marifetli olduğunuza siz de inanacaksınız! :)

Çikolata kaplı brüksel lahanası. 1 Nisan şakası için hazırlandığını umuyoruz.

Bu hamsili ekmeklerin açıklamasını yapmak çok zor...

timsah mı yoksa yılbaşı ağacı mı olduklarına bir türlü karar veremediğimiz kurabiyeler.

Suşide yeni bir soluk!

Pizza tavası bulamayınca kesme tahtası kullananlar bizimle mi?

Makarnalı poğaça... Gerçekten doyurucu olsa gerek.

Buna bakmak bile zor!

Sizce de sağlıklı ve eğlenceli değil mi?



