YEMEK

Bakarken neredeyse gözyaşı döktürecek 8 başarısız yemek örneği

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 30.01.2019 15:42 | Son Güncelleme

Eşsiz bir şey yaratmak gerçekten de zor. Bunun kanıtı olarak da sizlere 'sanat eseri' niteliğinde olan 15 yemek görseli sunmaya geldik.

Bakarken neredeyse gözyaşı döktürecek 8 başarısız yemek örneği

Sakın kendinize haksızlık yapmayın sevgili okur, şu yemek fotoğraflarını gördükten sonra ne kadar marifetli olduğunuza siz de inanacaksınız! :)

Çikolata kaplı brüksel lahanası. 1 Nisan şakası için hazırlandığını umuyoruz.

brüksel

Bu hamsili ekmeklerin açıklamasını yapmak çok zor...

hamsi

timsah mı yoksa yılbaşı ağacı mı olduklarına bir türlü karar veremediğimiz kurabiyeler.

timsa

Suşide yeni bir soluk!

susi

Pizza tavası bulamayınca kesme tahtası kullananlar bizimle mi?

pizza

Makarnalı poğaça... Gerçekten doyurucu olsa gerek.

fo

Buna bakmak bile zor!

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Sorry I forgot to post lately. I suck at this deal with it

Shitty Food Memes (@arugulamilkshake)'in paylaştığı bir gönderi ()

Sizce de sağlıklı ve eğlenceli değil mi?


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Anahtar Kelimeler:
başarısız yemek eğlenceli yemekler

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