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Bakıcılık yaptığı çocuğu ezerek öldürdü! Üstüne oturunca çığlık çığlığa bağırdı ancak...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
11.03.2025 15:48
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Indiana'da dehşet verici bir trajedi! 10 yaşındaki Dakota Levi Stevens, bakıcısı Jennifer Lee Wilson’ın üzerine oturması sonucu ezilerek yaşamını yitirdi. Wilson, çığlıklarını duyduğu halde beş dakika boyunca hareket etmediği çocuğun ölümüne neden oldu. Evdeki kameralar ise her şeyi ortaya çıkardı.

Bakıcılık yaptığı çocuğu ezerek öldürdü! Üstüne oturunca çığlık çığlığa bağırdı ancak...

ABD'nin Indiana eyaletinde 10 yaşındaki Dakota Levi Stevens, bakıcı anne Jennifer Lee Wilson’ın üzerine oturması sonucu ezilerek hayatını kaybetti. Olayın ardından 48 yaşındaki Wilson, taksirle adam öldürmek suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme kayıtlarına göre, Wilson küçük çocuğun o gün erken saatlerde evden kaçtığını ve bir komşusunun evinde bulunduğunu söyledi. Eve döndüklerinde Stevens'in yaramazlık yaptığını iddia eden kadın, çocuğun kendini yere attığını belirtti.

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SADECE İKİ GÜN DAYANABİLDİ

Bu sırada çocuğun üzerine oturarak başına ve boynuna baskı uyguladığı iddia edilen Wilson, Stevens'in çığlık attığını duyduğunu ancak yaklaşık beş dakika boyunca yerinden kalkmadığını itiraf etti.

Çığlıklar kesildiğinde çocuğun numara yaptığını düşündüğünü belirten Wilson, onu ters çevirdiğinde göz kapaklarının solgun olduğunu fark ettiğini söyledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Stevens'in nefes almadığını ve nabzının atmadığını belirledi.

Çocuğun hastaneye kaldırıldığı, ancak iki gün sonra yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi.

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KAMERA HER ŞEYİ ORTAYA ÇIKARDI

Polis tarafından ele geçirilen Ring kapı zili görüntüleri, olayın dehşet verici detaylarını ortaya koydu. Görüntülerde Stevens'in çığlık attığı, Wilson’ın ise çocuğun boynunu ve başını tuttuğu görüldü.

Çığlıklar giderek azalırken, Wilson'ın panikle defalarca “Dakota!” diye seslendiği duyuldu.

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Daha sonra diğer çocuklarından birine 911’i aramasını söylediği tespit edildi.

Olay yerinde yapılan incelemede, Stevens'in karaciğer ve akciğerinde kanama, organ ve yumuşak doku hasarı olduğu belirlendi.

Otopsi sonucunda çocuğun ölüm nedeninin ‘mekanik asfiksi’ (nefessiz kalma) olduğu açıklandı.

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6 YIL HAPİS CEZASI ALDI

NBC5'in haberine göre, mahkeme Wilson’a 6 yıl hapis cezası verdi, ancak bu sürenin 1 yılı şartlı tahliye olmak üzere ertelendiği bildirildi.

Çocuk Hizmetleri Dairesi, Wilson'ın koruyucu aile lisansının askıya alındığını ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Bakıcı abd çocuk
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