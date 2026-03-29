Bakım evinde korkunç olay! Yaşlı adamı kaynar suda resmen haşladılar

Fransa’da bir bakım evinde yaşanan ihmalkarlık, 88 yaşındaki bir adamın hayatına mal oldu. Aşırı sıcak suyla yapılan banyo sonrası ağır şekilde yanan yaşlı adamın ölümü, yıllar süren davanın ardından karara bağlandı.

KAYNAR SUYLA YIKADILAR

Olay, Caluire-et-Cuire kasabasında, Lyon yakınlarındaki bir bakım evinde 2016 yılında meydana geldi. 88 yaşındaki Daniel Lecointe, iddiaya göre yaklaşık 60 dereceye kadar ısıtılmış suyla yıkandı.

Uzmanlara göre banyo suyu sıcaklığının 35-40 derece arasında olması gerekirken, 50 derecenin üzerindeki suyun insan cildi için ciddi yanıklara yol açabileceği belirtiliyor. Yaşlı adamın, yanma sınırının çok üzerindeki suya maruz kaldığı ifade edildi.

FARK EDİLMEDİ, HASTANEYE GEÇ GÖTÜRÜLDÜ

Bakım görevlisinin suyun sıcaklığını kontrol etmeden hastayı banyoya aldığı ve özel bir aparatla küvete yerleştirdiği öğrenildi. Sağlık sorunları nedeniyle yüksek sesle tepki veremeyen Lecointe’in yaşadığı acının ilk anda fark edilmediği aktarıldı.

Durum anlaşıldığında ise yaşlı adama hemen hastaneye götürülmek yerine soğuk duş tutulduğu belirtildi. Ancak Lecointe’in durumu giderek ağırlaştı. Nefes almakta zorlanan talihsiz adam, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

10 YIL SONRA KARAR ÇIKTI

Olayın ardından başlatılan hukuki süreç yaklaşık 10 yıl sürdü. Mahkeme, bakım görevlisi, bakım evi müdürü ve kurumun ihmali bulunduğuna hükmederek tarafların suçlu olduğuna karar verdi.