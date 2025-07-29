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Bakımevinde skandal! Doktorun yaşlı hastaları öldürdüğü ortaya çıktı! İhbar eden kişi ise en yakını çıktı

Almanya'da Hamburg yakınlarındaki Pinneberg bölgesinde bakınevinde çalışan bir doktorun yaşlı hastaları öldürdüğü belirtildi. Savcılık soruşturmaya devam ederken, doktoru ihbar eden kişinin de en yakını olduğu ortaya çıktı.

Bakımevinde skandal! Doktorun yaşlı hastaları öldürdüğü ortaya çıktı! İhbar eden kişi ise en yakını çıktı

Hamburg yakınlarındaki Pinneberg bölgesinden bir doktor hakkında yaşlı hastaların ölümünden sorumlu olduğu şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Bakımevinde skandal! Doktorun yaşlı hastaları öldürdüğü ortaya çıktı! İhbar eden kişi ise en yakını çıktı 1

“Bild” gazetesine göre, aynı muayenehanede çalışan adamın eşi, ayrıldıktan sonra onu ihbar etti. Müller-Rakow, yalnızca bir şahsın suç duyurusunda bulunduğunu doğruladı.

"MUTLAKA BİRİ ÖLÜYOR"

Habere göre, doktor ayrıca özel nedenlerle Haziran 2025'te sağlık sigortası doktoru lisansını iade edeceğini açıklamıştı. Ölen bir bakım evi sakininin yakını gazeteye, doktor oraya gittiğinde “ertesi gün mutlaka birinin öldüğünü” söyledi.

Bakımevinde skandal! Doktorun yaşlı hastaları öldürdüğü ortaya çıktı! İhbar eden kişi ise en yakını çıktı 2

Soruşturmacılar şu anda 15 ile 20 vakayı inceliyor. Itzehoe savcılığına göre, 2020 ile 2025 yılları arasında iki haneli sayıdaki vakalar söz konusu. (Artı49)

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Doktor Almanya
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