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Bakımını yaptığı arabanın altında kaldı!

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DÜNYA  | 25.01.2019 13:01 | Son Güncelleme

Çin'de lüks araçların bakımının yapıldığı bir serviste yaşanan akıl almaz kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Otolift ile kaldırılmış olan Rolls-Royce'un altına bakım yapıldığı sırada, aracı havada tutan demir kollardan biri koptu.

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Sol arkaya doğru devrilmeye başlayan aracın altındaki işçilerden biri kaçarken; diğer işçi aracın sol ön tekerini tutarak aracın devrilmesini önlemeye çalıştı.

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Aracın yükselmesi ile ayakları yerden kesilen işçi, aracın tamamen yere düşmesi ile aracın altında kalarak can verdi.

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Diğer işçi ise hafif yaralı olarak kurtuldu. Yaşanan o anlar ise otomobil servisinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
çin araba Tamirci

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