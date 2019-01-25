Bakımını yaptığı arabanın altında kaldı!

Otolift ile kaldırılmış olan Rolls-Royce'un altına bakım yapıldığı sırada, aracı havada tutan demir kollardan biri koptu.
Sol arkaya doğru devrilmeye başlayan aracın altındaki işçilerden biri kaçarken; diğer işçi aracın sol ön tekerini tutarak aracın devrilmesini önlemeye çalıştı.
Aracın yükselmesi ile ayakları yerden kesilen işçi, aracın tamamen yere düşmesi ile aracın altında kalarak can verdi.
Diğer işçi ise hafif yaralı olarak kurtuldu. Yaşanan o anlar ise otomobil servisinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
DHA
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