Bakın kadınlar ondan en çok ne istiyor?

27 yaşındaki usta dövme sanatçısı Tritoan Ly, büyüleyici ve karmaşık detaylara sahip çiçek dövme tasarımlarıyla dünyada büyük bir ün kazanmış Kamboçyalı - Çinli bir dövme sanatçısı.

Moda ve düğün fotoğrafçılığına da büyük bir tutkusu olan Ly, instagram hesabında sergilediği tasarımlarıyla adeta kendisine ve sanatına hayran bırakıyor.

Yeni Zellanda'daki dövme stüdyosunda tüm dünyadan gelen insanlara inanılmaz dövmeler yapan bu genç adam, Tayland'taki bir mülteci kampında dünyaya geldi. Çocukluğu sanılanın aksine çok da iyi geçmeyen Ly, 13 yaşından beri çalışmasına rağmen umutlarından ve hayallerinden hiç bir zaman vazgeçmemiş.

Dövme tarzınızı "İnce çizgilerden, gerçekçilikten, nokta çalışmasından ve renkten sıçrayan bir çok tanecikli bir bütün olduğunu düşünmek istiyorum. Ama ince çizgi çiçek çalışmalarım ile daha çok tanınıyorum. Diğer sanatçılardan farklı yaptığımı düşündüğüm tek şey kompozisyon. Herkes çiçek çizmeyi öğrenebilir, zor olan şey gövdeyle akacak bir tasarıma eleman oluşturmaktır." diyerek betimleyen Tritoan Ly, gerçekten tasarımlarıyla sözlerinin hakkını veriyor.