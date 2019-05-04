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Bakın kadınlar ondan en çok ne istiyor?

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 04.05.2019 17:05 | Son Güncelleme

27 yaşındaki dünyaca ünlü dövmeci Tritoan Ly, çoğunlukla kalça ve göğüs bölgelerine yaptığı çiçek dövmeleri ile görenleri büyülüyor. İnstagram sayfasındaki paylaşımları ile göz kamaştıran genç adama dövme yaptırmak içinse Yeni Zellanda'ya kadar gitmek gerek...

Bakın kadınlar ondan en çok ne istiyor?

27 yaşındaki usta dövme sanatçısı Tritoan Ly, büyüleyici ve karmaşık detaylara sahip çiçek dövme tasarımlarıyla dünyada büyük bir ün kazanmış Kamboçyalı - Çinli bir dövme sanatçısı.
Moda ve düğün fotoğrafçılığına da büyük bir tutkusu olan Ly, instagram hesabında sergilediği tasarımlarıyla adeta kendisine ve sanatına hayran bırakıyor.

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Yeni Zellanda'daki dövme stüdyosunda tüm dünyadan gelen insanlara inanılmaz dövmeler yapan bu genç adam, Tayland'taki bir mülteci kampında dünyaya geldi. Çocukluğu sanılanın aksine çok da iyi geçmeyen Ly, 13 yaşından beri çalışmasına rağmen umutlarından ve hayallerinden hiç bir zaman vazgeçmemiş.

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Dövme tarzınızı "İnce çizgilerden, gerçekçilikten, nokta çalışmasından ve renkten sıçrayan bir çok tanecikli bir bütün olduğunu düşünmek istiyorum. Ama ince çizgi çiçek çalışmalarım ile daha çok tanınıyorum. Diğer sanatçılardan farklı yaptığımı düşündüğüm tek şey kompozisyon. Herkes çiçek çizmeyi öğrenebilir, zor olan şey gövdeyle akacak bir tasarıma eleman oluşturmaktır." diyerek betimleyen Tritoan Ly, gerçekten tasarımlarıyla sözlerinin hakkını veriyor.

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Dövme sanatına başlama hikayesi ise şöyle: "6 ay boyunca dairemin mutfağında başlayarak dövme yapmayı kendim öğrendim. Profesyonel olmak için çaresizdim, herhangi bir dövme dükkanında çırak olmaya razı oldum. Portfolyomu, şehirdeki Dream Hands adlı bir stüdyoya verdim; burada beni nezaketle tam zamanlı bir sanatçı olarak takıma kabul ettiler. Orada dövme endüstrisinin içini ve dışını öğrendim ve kendi dükkanımı açmadan önce bir yıl boyunca orada çalıştım."

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Bu genç adamın ilk dövmesi ise 11 yaşındayken arkadaşının göğsüne yaptığı bir kuş dövmesiymiş. Hatta arkadaşı onu her gördüğünde bu dövme ile ilgili birbirlerine sataşıp gülmeye devam ettiklerini belirten Ly, bu konuyla övünmediğini ama güzel bir anı olduğunu da söylemeden geçemiyor.

İşte Tritoan ly'in sanat eserleri...

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