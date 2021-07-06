"Bakireyim" diyen Bahar Candan, hamilelik testinin pozitif çıktığını söyleyince gündem oldu

'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.

Yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Bahar Candan, Instagram hikayesinden hamilelik testi paylaşıp üstüne de 'Bakireyim ve hamileyim, biri bunun açıklamasını yapabilir mi çıldıracağım' dedi.

Bu paylaşımıyla gündeme bomba gibi düşmeyi başaran Bahar Candan'a yorum yağdı.

Candan daha önce de koronavirüs hiç olmadığı ve doğuştan antikora sahip olduğunu iddia etmişti.



