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"Bakireyim" diyen Bahar Candan, hamilelik testinin pozitif çıktığını söyleyince gündem oldu

06.07.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda yalnızlıktan şikayet eden sosyal medya fenomeni Bahar Candan şu sıralar tatil yapıyor. Bahar Candan son olarak hamilelik testini paylaştı ve açıklamasıyla gündem oldu.

"Bakireyim" diyen Bahar Candan, hamilelik testinin pozitif çıktığını söyleyince gündem oldu

'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.

Yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Bahar Candan, Instagram hikayesinden hamilelik testi paylaşıp üstüne de 'Bakireyim ve hamileyim, biri bunun açıklamasını yapabilir mi çıldıracağım' dedi.

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Bu paylaşımıyla gündeme bomba gibi düşmeyi başaran Bahar Candan'a yorum yağdı.

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Candan daha önce de koronavirüs hiç olmadığı ve doğuştan antikora sahip olduğunu iddia etmişti.


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İşte Benim Stilim Bahar Candan
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