Bakırköy’de aracını vatandaşların üstüne sürdü, kafeye ateş açtı! Oğlunu savunmak için hakimliği bıraktı

Bakırköy’de vatandaşların üzerine aracını sürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve farklı zamanlarda başka suçlara da karıştığı iddiasıyla davalarının görülmesine devam edilen Görkem Sertaç Göçmen’i silah ile vatandaşların üzerine ateş ettiği iddia edilen davasında hakimliği bırakıp avukat olan annesi Aynur Göçmen savundu. Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Görkem Sertaç Göçmen SEGBİS sistemi ile hazır edildi.

Duruşmada savunma yapan Görkem Sertaç Göçmen kuru sıkı tabanca ile hedef almadan ateş ettiğini söyleyerek “Bulunduğumuz yer ağaç dalları ile kaplıdır. Binanın yüksekliğinden aşağısı net olarak görünmemektedir. Yaraladığım kastı ile hareket ettiğim iddiası kabul edilemez. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Kuru sıkı tabanca ile ateş ettiğimden barut artığı tespit edilememiştir. Beraatimi istiyorum” dedi.

Sanık Göçmen’in annesi ve avukatı Aynur Göçmen ise müvekkilinin beyanlarına katıldığını söyleyerek “Dilekçemiz ekinde sunduğumuz haber örneklerine bakıldığında masumiyet karinesi bir yana bırakılarak ebeveynlerinin mesleklerinin ön plana çıkarıldığı ve bu yandan bir haber oluşturulmaya çalışıldığı görülmektedir. Yargılama ile ilgili çıkan haberler müvekkilimizin kişisel haklarını zedelemektedir. Bu nedenle duruşmaların kapalı olarak yapılmasını talep ediyoruz” dedi.