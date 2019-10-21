Mynet Trend

Bakırköy’de aracını vatandaşların üstüne sürdü, kafeye ateş açtı! Oğlunu savunmak için hakimliği bıraktı

sesamos sesamos
HABER  | 21.10.2019 17:44 | Son Güncelleme

Bakırköy’de aracını vatandaşların üstüne sürdüğü görüntüler ile tepki toplayan Görkem Sertaç Göçmen’in silah ile bir kafeye ateş ettiği iddiasıyla yargılandığı davasının görülmesine devam edildi. Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Göçmen’in avukatlığını hakimliği bırakan annesi Aynur Göçmen yaptı.

Bakırköy’de vatandaşların üzerine aracını sürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve farklı zamanlarda başka suçlara da karıştığı iddiasıyla davalarının görülmesine devam edilen Görkem Sertaç Göçmen’i silah ile vatandaşların üzerine ateş ettiği iddia edilen davasında hakimliği bırakıp avukat olan annesi Aynur Göçmen savundu. Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Görkem Sertaç Göçmen SEGBİS sistemi ile hazır edildi.

Duruşmada savunma yapan Görkem Sertaç Göçmen kuru sıkı tabanca ile hedef almadan ateş ettiğini söyleyerek “Bulunduğumuz yer ağaç dalları ile kaplıdır. Binanın yüksekliğinden aşağısı net olarak görünmemektedir. Yaraladığım kastı ile hareket ettiğim iddiası kabul edilemez. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Kuru sıkı tabanca ile ateş ettiğimden barut artığı tespit edilememiştir. Beraatimi istiyorum” dedi.

Sanık Göçmen’in annesi ve avukatı Aynur Göçmen ise müvekkilinin beyanlarına katıldığını söyleyerek “Dilekçemiz ekinde sunduğumuz haber örneklerine bakıldığında masumiyet karinesi bir yana bırakılarak ebeveynlerinin mesleklerinin ön plana çıkarıldığı ve bu yandan bir haber oluşturulmaya çalışıldığı görülmektedir. Yargılama ile ilgili çıkan haberler müvekkilimizin kişisel haklarını zedelemektedir. Bu nedenle duruşmaların kapalı olarak yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

Duruşma hakimi sanık avukatının bu talebinin reddine karar verdi.

Yeniden söz verilen sanık avukatı Aynur Göçmen müvekkilinin 11. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada Abdülhamit Pahıl’a yönelik eyleminden cezalandırıldığını, başka bir yaralama suçundan ceza verilmesinin mümkün olamayacağını söyledi. Mahkeme sanık avukatının savunmasını ardından ara kararını açıkladı. Duruşma hakimi, 11. Asliye Ceza Mahkemesindeki dosyanın incelenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ataköy’de 6 Eylül 2017’de iddialara göre Görkem Sertaç Göçmen kız arkadaşıyla tartışırken orada bulunan ve kendilerine bakan kafenin işletmecisi ve çalışanları ile kavga etmişti. Darp edilmesi üzerine Göçmen kafenin yakınındaki evine giderek pencereden ateş etmişti. Açılan ateş sonucu o an parkta oturan Abdülhamit Pahıl yaralanmıştı.

(İHA)

PARTNER Dünyanın en sıra dışı yerleri Dünyanın en sıra dışı yerleri
Yer: Gaziantep! Roma dönemine ait heykel ve mezar stelleri bulunduYer: Gaziantep! Roma dönemine ait heykel ve mezar stelleri bulundu
Kadıköy’de silah sesleri! Emekli deniz subayı ölü bulunduKadıköy’de silah sesleri! Emekli deniz subayı ölü bulundu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Görkem Sertaç Göçmen hakim avukat

En Çok Okunan Trend Haberler

Oğluyla video paylaşan Alişan gelen yorum sonrası savcılığa koştu

Oğluyla video paylaşan Alişan gelen yorum sonrası savcılığa koştu

Diyarbakır'da tarihi değiştiren buluş!

Diyarbakır'da tarihi değiştiren buluş!

Gelin adayı Hanife'den mini elbiseli paylaşım!

Gelin adayı Hanife'den mini elbiseli paylaşım!

Korkunç tecavüz olayının altından bir de dram çıktı

Korkunç tecavüz olayının altından bir de dram çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Paylaştığı görüntüler olay olmuştu! Flaş gelişme

Paylaştığı görüntüler olay olmuştu! Flaş gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Buket Aydın'dan Kıraç'a sert tepki: Cahilce açıklamalar...

Buket Aydın'dan Kıraç'a sert tepki: Cahilce açıklamalar...

Ortaokulda dehşet anları kamerada

Ortaokulda dehşet anları kamerada

Okuyucu Yorumları 17 yorum
siz bu suçlunun ailesi olarak, haksız olduğu durumda bile oğlunuzun haklılığını savunursanız, yarın çıkar birinin ocağını söndürür birileride sıkar bunun kafasına. sizde oturur ölüsüne ağlarsınız.
Bu sözde aile tehlike arzediyor ana baba psikopat oğul üçlüsü sıkıntılı tipler
MASAL ANLATMA APLLLAAAAM.KENDİNE ŞUNU SOR ÜZERİNE ARABA SÜRÜLEN KAFEDE OTURURKEN KENDİNE ATAEŞ EDİLEN ŞAHIS BU FİİLERİ YAPAN ŞUURSUZ OĞLUN DEĞİLDE MARUZ KALAN OLSAYDI NE YAPARDIN.ADALETİN, CANINA DOKUNUNCA YÖN DEĞİŞTİREN SİZLERİN ELİNDE OLMASI NE KADAR ACI.HADE DE BAKALIM OĞLUM ÇEKSİN CEZASINI HADEEE.HAKİMMİŞ AVUKAT OLMUŞMUŞ.YIRTARIM LİSANSINI SÜRÜNDÜRÜRÜM AİLECE SİZİ.
Bu aile psikolojik vaka takip altına alınmalı
Bizim ailemizde biri suçlu ise savunulmaz cezasını çeksin der büyükler Allah için şahitlik yaparlar bizde hak hukuk vardır evlat olmuş ana baba teyze olmuş farketemz suçlu varsa suçunu cektirirler ve asla savunmazlar herkes adildir keşke tün dünya da bu bakış açısı olsa başkalarına zarar veren oğlum da olsa cezasını çekmeli
Sayın anne hakime hanım bu araba ile senin ailenden birini ezselerdi ne ceza verirdin ona göre oğlunu savun
eğer bu doğrysa hakim bey hukuk fakültesine girerken ya soruları kaydırdı ya da...savunmaya kalkıştığın şeyi ana sınıfı öğrencisi reddeder..baba olmak bi yere kadar...adama sorarlar sen bu çocuk büyürken ana sınıfı ilkokul orta sıkul lise nerdeydin...belki sn hakim bey tüm bunlarla yüzleşiyor bilinç altında.kimbilir...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zeugma Antik Kenti'nde kaçak kazı operasyonu! Roma dönemine ait heykel ve mezar stelleri bulundu

Yer: Gaziantep! Roma dönemine ait heykel ve mezar stelleri bulundu

Kadıköy’de silah sesleri! Emekli deniz subayı ölü bulundu

Kadıköy’de silah sesleri! Emekli deniz subayı ölü bulundu

Elazığ'da pompalı tüfekle saldırı anı kaydedildi

Kar maskeli saldırgan pompalı tüfekle dehşet saçtı

ABD televizyonu silah tanıtımını 'harekatta bombalama' diye çarpıttı

ABD televizyonu silah tanıtımını 'harekatta bombalama' diye çarpıttı

Şule Çet'in psikolojisini inceleyen bilirkişi heyeti, 'intihar bulgusu yok' dedi

Şule Çet cinayeti davasında yeni gelişme!

İstanbul Barosu, paylaştığı görüntüler gündem olan avukat hakkında soruşturma başlattı

Paylaştığı görüntüler olay olmuştu! Flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.